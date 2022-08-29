طريقة عمل المظبي اللحم الأصلي وما الفرق بين المندي والمظبي؟

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المظبي اللحم، أحد أشهر وجبات وأـكلات الخليج الشعبية، وهو أكلة قديمة جدا، انتشرت في شبه الجزيرة العربية، وتناقلتها الأجيال بالتتابع، ومازالت تطهى حتى وقتنا هذا، وهي تنتشر في عمان واليمن كثيرًا، وهذا الطبق أو تلك الأكلة، يمكنك نطق اسمها بطرق مختلفة ولكن النطق الصيح لها، هو المضبي من كلمة ضبته الشمس أي قام بشيّه، ويتم عمل المظبي مع اللحم، ويطهى فوق الأحجار أو فوق الحصى الساخن جدا من شدة الحرارة، ويمكن أن يكون مصدر الحرارة هو الشمس، أو مصدر حرارة أسفل الأحجار، حيث تعود نشأة المظبي بين الجبال، حيث تشتد درجات الحرارة، ويتم تنامي اللهب، وينتشر المظبي في منطقة الجنوب من الجزيرة العربية، واشتهرت به حضرموت، وهو معروف في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، وهو أحد الوجبات الرئيسة التي يتم طهيها في الأعياد، في سلطنة عمان تحديدًا.

ما هي مكونات المظبي؟

كيلو لحم غير مخلي من العظام ومقطع إلى أحجام متوسطة.

ملعقة صغيرة زعفران.

حبة بصل كبيرة ومفرومة ناعما.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

4 ملاعق كبيرة من السمن.

2 عود قرفة.

2 باكيت من الملح الخشن.

ملعقة صغيرة بهار مشكل.

ما الفرق بين المندي والمظبي؟

يعد الفرق بين الحنيذ والمندي، هو فرقًا بسيطًا وهو أن الحنيذ يتم طهيه داخل التنور، وبعدها يتم وضع أعواد المرخ أسفل منه، ويمكنك التأكد من ذلك من خلال طريقة عمل الحنيذ اليمني، أما في حالة المندي فهو يتم طهيه في براميل أسفل الأرض، حسب طريقة عمل المندي السورية، أو طريقة عمل المندي اليمني، فهو يتم بطرق مختلفة.

مظبي لحم على الحجر

كيلو ونصف من لحم الغنم.

500 جرام لحم خشن.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

4 كوب ونصف أرز بسمتي طويل الحبة.

ورقة غار واحدة.

3 حبات قرنفل.

حبة لومي واحدة.

كمية من الحبهان.

حبة فلفل أخضر حار.

ملعقة صغيرة من الزعفران المذاب في ماء ساخن.

تتبيلة مظبي لحم بقدر الضغط

حبة بصل أحمر متوسطة الحجم ومقطعة إلى أرباع.

حبة باندورا متوسطة الحجم ومقطعة إلى أرباع.

ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون.

2 فص ثوم مهروس.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

رشة من الحبهان.

قرنفل مطحون بمقدار رشة.

طريقة اللحم المظبي على الفحم