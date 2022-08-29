نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة ومرتفعة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشة بمكونات سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن الكيك من أشهى وأحلى أنواع الحلويات حيث أن جميع الأطفال يعشقون هذه الحلوى وكذلك الكبار فتقوم الأمهات بعملها بشكل كثير لأنها مناسبة جدا في تناولها في وجبة الإفطار أو تعتبر من الأكلات الخفيفة في وجبة العشاء، فقد يتوافر أنواع عديدة من الكيك ومن ضمن أنواعها هي كيكة الحليب الساخن فتتميز بطعم رائع وغير ذلك فهي تشبه كثيرا الكيكة الإسفنجية وقد تحتوي هذه الكيكة على كمية كبيرة من العناصر الغذائية فهي مفيدة ومغذية جدا لأن من المكونات الأساسية بها هي الزبدة والبيض والحليب طريقة عمل كيكة الحليب الساخن مكونات كيكة الحليب الساخن: كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضتان.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من الحليب السائل. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن: في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لكي تكون ساخنة جدا عند وضع صينية الكيك بها. وبعد ذلك يتم تجهيز صينية أو قالب وندهنه بالزبدة ونضيف رشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة في القالب. ثم قومي بإحضار طبق عميق ونضع به ربع كوب كبير من الزيت النباتي وكوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم وبيضتان ونحضر مضرب البيض الكهربائي. ويتم تشغيله على سرعة عالية لكي يصبح لون هذا الخليط فاتح ومتجانس ويتم ذوبان السكر تماما ونحضر طبق آخر ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول. ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض. ونقوم بوضع خليط الدقيق إلى خليط الزيت والسكر ويتم خلطهم بإستخدام مضرب السلك اليدوي حتى يكون الخليط ناعم. ويتم تجهيز وعاء ونضعه على النار ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الطرية. وقومي بتقليبهم حتى يتم تسخين الحليب قليلا ونرفعه من على النار ونضيف إليه الفانيليا ثم نضع هذا الخليط إلى خليط الدقيق وباقي المكونات. ونقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط كيك ناعم ثم نضعه في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها ليتم تسويتها جيدا.

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