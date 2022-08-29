نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك سحري للتخلص من البقع الداكنة والكلف لبشرة بيضاء وصافية من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه أغلبية السيدات والفتيات مشاكل عديدة توجد بالبشرة أو بالجسم ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة البقع الداكنة وكذلك الهالات السوداء والكلف والتصبغات وأيضا توجد مشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة، فكل هذا يعد من ضمن الأشياء المزعجة ومن أكبر المشاكل هي ظهور البقع الداكنة فتشعر الفتاة بالإحراج والخجل وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج فتريد كلا منهم أن تقضي عليها، فتبحث كل إمرأة عن الإستخدامات المفيدة والقادرة على التخلص من البقع الداكنة فقد تظهر هذه البقع من سوء الحالة النفسية أو التعرض لأشعة الشمس وكذلك تظهر بسبب إستخدام أشياء ضارة مثل كريمات التفتيح أو ماسكات جاهزة تباع في الأسواق، فهي يكون لها أنواع عديدة ومختلفة فكل الأنواع لا تناسب أي بشرة وكل هذا نظرا للمواد الضارة التي تتلف الوجه وغير ذلك أن بعد مرور فترة من إستخدام هذه الكريمات فقد تظهر هذه المشكلة مرة أخرى فمن الأفضل أن نستعمل الماسكات الطبيعية للتخلص من البقع الداكنة بشكل نهائي حتى لا يمكن أن تظهر مرة أخرى. ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة مكونات ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة: ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من عصير البرتقال.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي. طريقة عمل ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة: نقوم بتحضير إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا. ثم قومي بإضافة ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من عصير البرتقال ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس. وقومي بوضع هذا الماسك على البشرة وبالتحديد على البقع الداكنة ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا. وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويكرر ماسك البرتقال مرة واحدة في الإسبوع.

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