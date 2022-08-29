نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد ، تبحث الكثير من الفتيات وكذلك الشباب عن أفضل طريقة للتخلص من تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في العمر، لذا قد تلجأ إلى شراء الكريمات ومستحضرات التجميل الجاهزة التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة على المدى البعيد، كما إن الكولاجين الطبيعي مكلف جدا، لذا تم البحث عن بدائل للكولاجين الطبيعي، ومن أفضل الطرق الطبيعية المضمونة كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد، يساعد لبان الذكر على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وترهل البشرة وتساعد في الحصول على بشرة صافية ونقية.

كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد

يمكن بكل سهولة إعداد كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي، ومن مكونات هذه الطريقة:

كوب من منقوع لبان الذكر.

٥ معالق كبيرة من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

معالق كبيرة من زيت الجوجوبا.

معالق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستعمال

كريم لبان الذكر من الطرق الطبيعية الفعالة في شد البشرة وإزالة التجاعيد وترهل البشرة، ويمكن استخدام هذه الطريقة بالخطوات التالية:

نحضر إناء ونضع به ٣ معالق كبيرة من لبان الذكر ونضع به كوب من الماء الدافئ.

يترك لبان الذكر لمدة ليلة كاملة منقوع في الماء.

يقلب لبان الذكر ويتم تصفيته تماماً.

يقلب لبان الذكر ويتم تصفيته تماماً. يتم وضع منقوع لبان الذكر في إناء.

يتم إضافة باقي المكونات ونقلب جيدا.

لكن لابد من تسييح الفازلين على حمام بخار حتى يندمج مع جميع المكونات.

يفضل وضع الخليط في الخلاط للحصول على القوام المطلوب.

يتم تعبئة الكريم في عبوات وحفظها داخل الثلاجة.

يوضع الكريم على الوجه مرة يوميا، وسوف نلاحظ الفرق من اول استخدام.

فوائد لبان الذكر