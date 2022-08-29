نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 20 دقيقة .. طريقة عمل البيتزا من الصفر في بيتك بمقادير مظبوطة 100% والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعل الكثيرات من ربات المنازل ترغب في تحضير البيتزا في بيتها لأفراد عائلتها في البيت لتقديم لهم بيتزا من صنع يدها بطعم مميز، وتحلم بأن تقوم بتحضيرها على أكمل وجه لتكون كما في المطاعم والعجينة صحيحة المقادير، ولهذا نقدم لك في السطور التالية تفاصيل طريقة عمل البيتزا من الصفر في بيتك بالمقادير الصحيحة في 20 دقيقة. مقادير البيتزا المقادير تكفي لحصة واحدة، ويمكنك مضاعفة المقادير حسب الرغبة، والمقادير هي: كوب دقيق ما يعادل 100 جرام.

نصف كوب من الماء ما يعادل 50 مللي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون للقلي.

3 ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

شرائح من البسطرمة أو أي طعم حسب الرغبة.

توابل مجففة.

ربع ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار. طريقة عمل البيتزا في البيت يتم الخلط بين الدقيق والماء معًا في العجانة لمدة دقيقة تقريبًا، أو باستخدام الأيدي، حتى الحصول على كرة من العجين، ويمكن إضافة القليل من الماء أو كمية من الدقيق حسب الرغبة للحصول على القوام الصحيح، مع الحرص أن تكون العجينة طرية غير لزجة.

ثم يتم تسخين الشواية بالفرن على درجة حرارة مرتفعة.

على سطح مرشوش بالدقيق، يتم فرد العجينة، حتى الحصول على سمك 1 سم أو نصف بوصة تقريبًا.

يتم وضع عجينة البيتزا في مقلاة مدهونة بالسمن أو الزيت وتصلح للإدخال في الفرن على نار مرتفعة.

توضع المقلاة على البوتاجاز على النار لطهي الجزر السفلي.

يتم إضافة للبيتزا الصلصة والجبن والإضافات حسب الرغبة.

وتترك على النار حتى تبدأ حواف البيتزا في التحول إلى اللون البين.

ثم ضع المقلاة تحت الشواية، ثم يتم الطهي، حتى تبدأ الجبن في عمل فقاعات وتحمر وتذوب.

تخرج من الفرن وتقدم مع الكاتشاب وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البيتزا السريعة بالخلاط المقادير: حبات بيض.

نصف كوب من الزيت.

ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة وربع من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف كوب حليب.

نصف كوب من الدقيق.

ربع كوب من الجبن الكريمي.

ربع كوب من الجبن الموزاريلا المبشور.

ربع كوب من الزيتون المقطع إلى شرائح.

ربع كوب من المشروم “الفطر”.

2 ثمرة فلفل مقطعة. طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي، يتم وضع كل من البيض والزيت والسكر والبيكنج بودر والملح والحليب والدقيق والجبن الكريمي.

يتم المزج جيدًا للحصول على القوام المتجانس.

يوضع الخليط في صينية فرن مدهون بالقليل من الزيت.

أضف الزيتون والفطر والفلفل ثم يتم رش الجبن على الوجه.

تدخل الصينية الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية حتى النضج.

تقدم وبالهناء والشفاء.

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