نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الخلطات السحرية لازالة شعرالوجه فورا بدون الم من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شيء واحد يجب على النساء الانتباه إليه دائمًا هو الشعر الذي يظهر عادةً على وجههن على الرغم من أنه يمكنك إزالتها باستخدام الشمع أو الليزر أو طرق أخرى ، إلا أن الشعر ينمو بسرعة بعض طرق إزالة شعر الوجه، مثل إزالة الشعر بالشمع ، مؤلمة للغاية، في حين أن البعض الآخر، مثل كريمات إزالة الشعر التي تُباع في متاجر مستحضرات التجميل ، يمكن أن تتلف الجلد وتسبب الاحمرار من ناحية أخرى ، هناك حيل فعالة للتخلص من شعر الوجه ، لكن ضع في اعتبارك أن كل نوع بشرة مختلف.إزالة شعر وجهك بشكل دائم

خدعة العسل لإزالة شعر الوجه

ستحتاج:

2 ملاعق كبيرة عسل نقي

2 ملاعق كبيرة عسل نقي 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة شوفان عضوي

اخلطي جميع المكونات في وعاء ، ضعيها على المنطقة التي تريدين إزالتها بالشمع، قومي بحركة دائرية عكس اتجاه نمو الشعر ، ثم اغسلي وجهك وضعي المرطب من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع بسبب محتوى الليمون ، من الضروري تطبيق هذه الخلطة في الليل.

خلطة العسل والدقيق لازالة شعر الوجه

انشر العسل على الوجه لتغطية جميع أجزاء الوجه ، بالإضافة إلى الرقبة إذا كنت ترغب في ذلك، اترك العسل لمدة ربع ساعة تقريبًا. بعد ربع ساعة، ضعي الدقيق على العسل على وجهك، لأن الدقيق يسهل إزالة العسل من الوجه، والآن يفرك الوجه بيديك حتى يتخلص من الخليط كله ضعي القليل من ماء الورد على كرة قطنية وامسحي بها وجهك، لأن ماء الورد يسد المسام من الفرك. ستظهر النتيجة بعد إراحة بشرة وجهك ، أي بعد يوم من استخدام هذه الطريقة ، حيث يبدو الوجه لامعًا ومشدودًا وخاليًا من الشعر. يمكن استخدام هذه الطريقة كلما ظهر شعر على وجهك.

وصفة العسل والسكر

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر مع نصف ملعقة كبيرة من العسل. أضف القليل من عصير الليمون إلى الخليط. نضع الخليط الذي تم الحصول عليه لمدة ثلاث دقائق في الميكروويف، وذلك للحصول على خليط ساخن. ضع هذا الخليط على الوجه. ضع قطعة قماش فوق الخليط المطبق على الوجه اتركي الوجه حتى يجف الخليط ويلتصق بقطعة القماش، ثم أزيلي القماش عن الوجه. اغسل الوجه وانتظر الجلد حتى يسترخي لرؤية النتيجة.