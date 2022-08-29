نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت بالفانيليا بطريقة شهية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البسكويت من المخبوزات المعروفة المشهورة في مصر، ‏حيث أن البسكويت بالفانيليا يمتلك طعم شهي ومميز للغاية ‏ويقبل على تناول الجميع الصغار والكبار على حد سواء، كما أن البسكويت من الحلويات التي يرغب فيه جميع أفراد الاسرة، وحيث أن مكونات بسكويت الفانيليا بسيطة ومتوفرة في أي بيت وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى مجهود ولا وقت وحيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو في الافطار ويمكن أن تقدم ‏مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن، ولذلك فسوف نتعرف الان على طريقة عمل البسكويت بالفانيليا بطريقة سهلة وسريعة وبطعم لذيذة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت الفانيليا المكونات: عدد بيضة واحدة .

نصف كوب من الزيت النباتي .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا .

أثنين كوب كبير الحجم من الدقيق .

كوب كبير الحجم من السكر البودرة المطحون . طريقة تحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء متوسط ثم بعد ذلك ضيفي في الوعاء بيضة مع ‏ ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من الزيت النباتي مع كوب كبير من السكر البودرة وبعد ذلك اخفقيهم بإستخدام الخلاط الكهربائي أو بإستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتي يذوب السكر تماماً . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة أثنين كوب كبير من الدقيق في وعاء كبير الحجم مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك يضاف إليهم خليط البيض وبعد ذلك اعجني الخليط بيديك حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة ولينة القوام . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار صينية مناسبة وضعي بداخلها ورق زبدة واذا كان ورق الزبدة ليس متوفرة لديك يمكنك دهن الصينية بالزيت أو السمنة لكي لا تتلصق عجينة البسكويت في الصينية . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بتشكل عجينة البسكويت على شكل أصابع أو أي شكل أخر حسب ذوق كل شخص بعد ذلك قومي برص عجينة البسكويت في الصينية وقومي بترك مسافة بين كل قطعة والأخري حتى لا تتلصق كل قطعة بالأخري . الخطوة الخامسة قومي بتسخين الفرن قبل وضع الصينية بخمس دقائق ثم قومي بإدخال صينية البسكويت على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك اتركي البسكويت في الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة ولا تزيد عن 25 دقيقة حتى يصبح البسكويت لونة ذهبياً ثم قومي بإخراج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد وبعد ذلك يكون جاهزة للتقديم وقدمية وبالهناء والشفاء .

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