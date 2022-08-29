نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الوصفة الأصلية لعمل تتبيلة الشاورما الدجاج واللحم علي طريقة المطاعم السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن الشاورما السورية تعتبر من الأكلات التي لا يختلف عليها الكثيرون من الناس فهي من الأطباق الشرقية الحاضرة والمنتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وخاصة البلاد العربية، كما أن الشاورمة تعد أصولها وبدايتها من دول الشام، وهناك بعض الناس يرون أن أصل الشاورما يرجع إلى المطبخ التركي ومنه قد انتقلت إلى بلاد الشام ثم بعد ذلك إلى الوطن العربي ومنه إلى العالم، كما أن البعض يطلق عليها أسم دونر کباب حيث أنها تتكون من شرائح اللحم أو الدجاج المرصوصة بشكل عمودي على سيخ يتم مواجهة لمصدر حرارة كبير أو علي الفحم.

طريقة عمل الشاورما السورية

الشاورمة تعتبر واحدة من أشهر أصناف الطعام التي يتميز به مطبخنا العربي فهي تعد من الأكلات المتميزة إلى أبعد الحدود، حيث أنه يمكن أن يتم إعدادها وأن نقوم بصنع هذه الأكلة من لحم الدجاج أو من اللحم البقري، بحيث أن لها إقبال كبيراً من جميع الأفراد عند العرب وأيضا في الغرب فالجميع يحب تناولها، ولم تقف الشاورما عند حدود المطبخ العربي فقط أو عند حدود المطابخ في الثقافات والبلاد المجاورة بل تعدت ذلك لتصبح أكلة مشهورة عالمياً معروفة علي مستوي العالم جميعا.

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

الآن سنتعرف علي سر طريقة عمل شاورما الدجاج السورية الأصلية مثل المطاعم بالضبط في الخطوات السهلة التالية:

اولا سوف نقوم بإحضار نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية ونقوم بتقطيعها علي هيئة شرائح طويلة ومتوسطة الحجم والطول أيضا.

ثم نحضر إناء ونضع فيه ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضع قطع الدجاج ونقلبها جيدا ثم نتركها حتي تجف المياه فيها.

من ثم نقوم بوضع عليها حبيتين متوسطين من البصل المقطع الي شرائح طويلة ثم نقلب مرة أخري ونضع أربع حبات من الفلفل الأخضر المقطع شرائح.

نقلب مرة أخري ثم نضع أثنين من مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة مع أضافه نصف ملعقة صغيرة من الكاري وأخري من الفلفل الأسود.

ثم نضيف ملعقة صغيرة من البابريكا وأخري مثلها من السبع البهارات مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وأخري من القرفة وأيضا من الزعتر المطحون.

نقلب بعد ذلك المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نقوم بتغطيه الإناء جيدا ونتركه حتي ينضج ثم يقدم.

طريقة عمل شاورمة اللحمة السورية

سنتعرف علي أسهل وصفة لعمل شاورما اللحم في البيت علي طريقة المطاعم السورية في الخطوات التالية: