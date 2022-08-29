معجزة التفتيح من اول مرة .. ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة عشر درجات

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عمر شويل - جدة ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة، تتحول البشرة إلى الاسمرار عند التعرض لأشعة أو عوامل الجو المختلفة خصوصًا في فصل الصيف، لذلك ترغب كل سيدة في استعادة نضارة بشرتها وتفتيحها والتخلص من الغمقان والاسمرار، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنساعدك في تحضير ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة والحصول على أسرع نتائج ممكنة لبشرة أفتح وأصفى.

ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة

يعد كريم بانثينول من أشهر الكريمات المستخدمة في العناية بالبشرة وحل المشكلات المختلفة لها، وليس ذلك فقط، بل يمكنك إضافة بعد المكونات إليه للحصول على نتائج مضاعفة ومبهرة، لذلك سنقوم بتحضير ماسك البانثينول والنشا بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل.

مكونات ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة

يستخدم ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة واستعادة نضارتها، ويتكون من المكونات التالية:

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة كريم بانثينول.

طريقة استخدام ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة

إعداد ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة لن يحتاج لوقت طويل أو خطوات صعبة لتحضيره، فلن تحتاجي لأكثر من 5 دقائق لتحضير كمية تكفي ل3 أيام والاحتفاظ بها، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:

أحضري وعاء مناسبا وقومي بوضع ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ثم قومي بإضافة ملعقة زيت زيتون وملعقة من جل الصبار، وفي النهاية ضعي ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

اخلطي جميع المكونات السابقة معًا، حتى تحصلي على قوام كريمي ممتزج.

احتفظي بالعبوة في وعاء محكم داخل الثلاجة.

أغسلي وجهك جيدًا باستخدام الغسول المناسب، ثم جففيفه.

ضعي ماسك البانثينول والنشا لتفتيح البشرة على الوجه بالكامل والرقبة، ووزعيه جيدًا بأطراف أصابعك.

اتركي الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو يمكنك تطبيق الوصفة قبل النوم وتركها طوال الليل.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين النعومة والتفتيح من أول مرة.

عند الاستمرار على تطبيق الماسك السابق ستلاحظى نتائج فورية ورائعة، ولكن يجب تطبيق اختبار الحساسية عن طريق وضع كمية قليلة من الماسك على منطقة صغيرة بالجلد والانتظار لمدة 15 دقيقة حتى تتأكدي من عدم وجود حساسية من أي من مكونات الوصفة.