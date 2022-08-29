طريقة عمل كنافة الفنجان بالقشطة زي المحلات

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عمر شويل - جدة تعتبر حلى كنافة الفنجان بالقشطة من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار، كما أن طريقة التحضير حلى كنافة الفنجان بالقشطة ‏تتميز بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت ولا مجهود طويل، والآن قدمي إلى أسرتك أسهل وأطيب حلىكنافة الفنجان بالقشطة في البيت بطريقة لا تحتاج الي وقت ولا مجهود، كما ‏تتميز بأنها تمتلك طعم لذيذ وشهي للغاية وهي تعتبر منالحلويات التي يمكن أن تقدميها في أى وقت أو في المناسبات أو للعائلة ‏أو فى الحفلات أو في السهرات، وحيث تتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الرائع ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل حلى كنافة الفنجان بالقشطة بطريقة سريعة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كنافة الفنجان بالقشطة المكونات: ربع كيلو جرام من الكنافة شعيرية .

نصف كوب من السكر البودرة .

نصف كوب من السمنة المذابة .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر للحشو .

فول سوداني غير مملح مجروش للحشو .

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة للحشو .

ملعقة كبيرة من الماء زهر للحشو .

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة للحشو .

زيت للدهن للحشو

علبة واحدة من القشطة جاهزة للتزيين .

شيرة جاهزة للتزيين .

فول سوداني أو فستق حلبي مطحون للتزيين . طريقة التحضير : الخطوة الاولى قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم ثم بعد ذلك ضعي السمنة بعد إذابتها ثم بعد ذلك اخلطيها مع الكنافة ومع السكر جيداً. الخطوة الثانية قومي بفرد ورق نايلون في فنجان قهوة وبعد ذلك قومي بفرد طبقة من خليط الكنافة في قاع وجوانب الفنجان . الخطوة الثالثة قومي بإضافة القليل من خليط الحشوة مع طبقة ثانية من الكنافة ثم بعد ذلك اقلبيها في صينية وبعد ذلك كرري الخطوات لحين الإنتهاء من كمية الكنافة والحشوة. الخطوة الرابعة قومي بسكب السمنة المذابة على وجه الكنافة وبعد ذلك قومي بإدخال الكنافة إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة متوسطة حتى يتحمر ويتم النضج . الخطوة الخامسة قومي بإخراج كنافة الفنجان من الفرن ورشي عليها الشيرة وبعد ذلك قومي بتزينيها بالقشطة والمكسرات ‏ بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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