نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي بدون حناء تبحث الكثير من السيدات عن التجديد وتقوم ببعض التغييرات في شكلها، ومن ضمن هذه التغيرات صباغة الشعر، واللون الأشقر الذهبي هو لون مميز يعطي شكل جذاب ومميز للفتاة، كذلك فهو يليق على جميع أنواع البشرة، لذا تلجأ بعض السيدات إلى الذهاب الى صالونات التجميل والقيام بصبغ الشعر لكن تحتوى هذه الصبغات على بعض المواد الكيميائية، التى تضر بالشعر وتعمل على تساقطه وتلفه وتلجأ الكثير من السيدات إلى إصلاحه ويتكلف ذلك الكثير من الأموال ويستغرق ذلك وقت طويل، لذا يتم الاتجاه إلى الطرق الطبيعية لصباغة الشعر.

صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي بدون حناء

يناسب هذا اللون البشرة الخمرية على الأخص، لكنه مناسب لجميع أنواع البشرة، لذا سنقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي بدون حناء، لكن سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة:

عبوة من الفازلين.

2كيس من حناء الشعر باللون الأشقر الذهبي.

غطاء بلاستيكي للرأس.

قفازات بلاستيكية.

بلسم للشعر.

شامبو مناسب للشعر.

قطعة قماش نظيفة.

إناء مناسب لخلط الصبغة.

فرشاة شعر صغيرة.

طريقة التحضير والاستعمال

اولا لا بد من غسل الشعر جيداً بالشامبو المناسب للشعر.

يجفف الشعر جيداً ونضع الفازلين على منطقة الرقبة ومقدمة الرأس.

نرتدي القفازات البلاستيكية ونحضر الإناء.

نضع الحناء في الإناء ونضع القليل من الماء الدافئ ويفضل وضع ملعقة صغيرة من الخل لتثبيت اللون.

نقسم الشعر إلى أربعة أقسام وتنقسم كل واحدة على حدا.

نقسم الشعر بصيلات ونضع عليها الحناء بواسطة المشط المخصص.

لكن يجب الحرص على وضع قطعة القماش على الأكتاف حتى لا تقع الحناء على الأكتاف.

بعد الإنتهاء من وضع الحناء على الشعر نقوم بتغطية الشعر بكيس الشعر البلاستيكي.

يترك الحناء لمدة نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.

يفضل استخدام بلسم مناسب للشعر حتي يعطي نعومة للشعر ولون لامع.

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