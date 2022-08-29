نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل مافن التونة وصفة جديدة ومغذية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مافن التونة نحضرها معكم اليوم للحصول على غداء أو عشاء خفيف ومغذي فمع أن المافن معروف بوصفاته الحلوة المتعددة مثل مافن الموز الحلوى التي سبق وعرضناها لكم هنا ولاقت إعجاب الكثير، إلا أنه لا مانع من إعداد مافن حادق للوجبات الرئيسية في اليوم خاصةً إذا استخدمنا التونة المتوفرة في الأسواق.

مقادير مافن التونة

يمكن تقسيم المكونات التي نحتاج إليها لإعداد مافن التونة إلى قسمين قسم خاص بالعجينة والقسم الآخر خاص بحشوة التونة.

مقادير حشوة التونة

علبة تونة قطعة واحدة.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

فلفل أسود حوالي ربع ملعقة أو أقل.

مكونات عجينة المافن

نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من نشا الذرة الصفراء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

حبة بيض واحدة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل المافن بالتونة

أول الأمر نقوم بتجهيز الحشو. نهرس التونة باستخدام الشوكة ثم نقوم بتصفيتها بشكل جيد باستخدام المصفاة للتخلص من أي سوائل بداخلها. ثم نضعها في طبق مناسب ونضيف إليها البصل البودر أو البصل المجفف حسب المتوفر لديكم. نضيف كذلك الفلفل الأسود ونقلب هذه التوابل مع التونة قبل إضافة المايونيز وتقليبه معهم. ها هي حشوة التونة جاهزة نتركها لحين تجهيز العجين.

نحضر وعاء عميق ونخلط فيه كل من الدقيق الأبيض ونشا الذرة الصفراء والبيكنج بودر والملح. بعد ذلك نبدأ بإضافة المواد السائلة بالتدريج أولًا البيض ثم الحليب والزيت. ثم نقوم بتقليب كل تلك المكونات بالملعقة إلى أن نحصل على قوام عجينة المافن.

نحضر صينية الكب كيك على أن تكون مكونة من 6 أكواب فهي مناسبة للكمية التي أعددناها. ثم ندهن كل كوب من الداخل بأي مادة دهنية من كل الاتجاهات. نسكب حوالي ملعقة من عجينة المافن في كل كوب ثم نضع ملعقة من خليط التونة في المنتصف وأخيرًا ملعقة من العجين فوق الحشو.

وأخيرًا توضع صينية الكب كيك في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 من 20 إلى 30 دقيقة حتى تمام التسوية وتقدم قطع مافن التونة.