فطائر اللحم المفروم بالجبن هشة وقطنية من ألذ أنواع الفطائر للغداء والعشاء

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عمر شويل - جدة فطائر اللحم المفروم بالجبن ، من المخبوزات البسيطة التي تقدم على وجبة الإفطار تمتاز بقوام رائع، فهي هشة وقطنية من الداخل والخارج، كما أنها تتميز بنكهة السمسم من الخارج وتعد من أنسب الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبتي الغداء والعشاء بجانب العديد من الأطباق الأخرى مثل البطاطس المحمرة أو السلطات كالكاتشب والمايونيز وغيرها من السلطات الخضراء، وأما عن طريقة التشكيل والتحضير فهي من أسهل الطرق وأبسطها، كما أن مكوناتها سهلة ومتوفرة داخل كل منزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر اللحم المفروم بالجبن بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطائر اللحم المفروم بالجبن

تعد الفطائر من أشهى المخبوزات ويتم تحضيرها من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة كبير خل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

بياض بيضة.

نصف كوب زيت.

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

جبن شيدر مبشور.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة ماء.

سمسم.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر اللحم المفروم بالجبن بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الحليب والخل ثم نضيف الخميرة والسكر، ثم نقلب المكونات حتي تذوب الخمير والسكر. ثم نضيف الزيت وبياض البيض ونخلط المكونات جيداً حتي يتجانس الخليط جيداً. بعد ذلك يضاف الدقيق والملح ونعجن المكونات بشكل جيد باليد لمدة لا تقل عن عشر دقائق، حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية. توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت ثم ندهن سطح العجينة بالزيت، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

طريقة تحضير الحشوة

في مقلاة عميق نضيف ملعقتين من الزبدة أو السمنة، ونتركها على نار متوسطة حتي تسخن. ثم نستمر في التقليب حتي يتغير لون اللحم، ثم نضيف البصل المفروم ونقلب المكونات حتي يذبل البصل. ثم نضيف الفلفل الألوان ونقلب ثم نضيف البهارات الملح والبابريكا والفلفل الأسود، ونقلب المكونات، ثم نضيف البصل البودر والثوم البودر. نستمر في التقليب حتي يجف الماء من الخليط تماماً، نطفئ النار ثم نسكب الخليط في طبق عميق حتي يبرد. ثم نضيف إليه البقدونس المفروم، ونقلب المكونات جيداً، ثم نحضر الجبن المبشور ويترك جانباً. بعد ذلك نحضر العجينة ثم تقسم إلي 10 قطع على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نكور كل جزء على شكل كرة. تترك الكرات حتي ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بفرد كل كرة من الكرات على شكل مربع صغير. نضع على طرف العجينة ملعقة من الحشوة ثم نضيف رشة من الجبن المبشور ثم نثني طرفي العجينة للداخل. ثم تلف العجينة على شكل رول، ثم نلصق طرف العجينة جيداً ببعضها البعض. ثم ترص العجينة في صينية مبطنة بالزبدة أو الزيت، ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجين. نغطى الفطائر ثم نتركها حتي تختمر وتتضاعف بالحجم، ثم نقوم بخفق صفار البيض مع الماء جيداً. ثم يدهن وجه الفطائر بالخليط باستخدام فرشاة ثم يرش الوجه بالسمسم. ثم تخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. بعد أن تنضج الفطائر وتأخذ اللون الذهبي نخرجها من الفرن، ثم تدهن بالزبدة ثم تغطى لمدة عشر دقائق. تقدم الفطائر وهي ساخنة بألف هنا وشفا.

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