نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم نهائيا.. وصفة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض الاماكن الغامقة ، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد نهائيا، وهناك أكثر من طريقة لإزالة الشعر منها المؤلمة مثل السويت والشمع وغير ذلك، لذا قد تلجأ بعض السيدات إلي استخدام الليزر في إزالة الشعر لكن هذا الأمر مكلف جدا، كما إنه لا يفضله الكثير من السيدات، لذا يتم البحث عن أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد نهائيا باستخدام الطرق الطبيعية، ومن هذه الوصفات وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض الاماكن الغامقة.

وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض الاماكن الغامقة

يستخدم الكثير من السيدات السكر في تقشير الجلد الميت وتفتيح البشرة، لذا فهو يدخل في الكثير من الوصفات التجميلية الطبيعية، لكن استخدام السكر الدافئ قد يسييح ويلتصق بالبشرة مسببا الألم، لذا يجب الحرص على عمل سكرب السكر قبل البدء في إزالة الشعر لكي تتم عملية إزالة الشعر بكل سهولة ومن الجذور، وسنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة منها:

٢ملعقة كبيرة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستعمال

نضع الماء في إناء ونضعه على النار.

نضيف الليمون والسكر إلي الماء.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى يبدأ الخليط في عمل فقاعات

نرفع الخليط من على النار حتى يهدأ.

نضع الخليط على المنطقة المراد ازاله الشعر منها.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة.

يغسل الخليط بحركات دائرية.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

وصفة العسل والليمون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض الاماكن الغامقة

هذه الطريقة مناسبة لأصحاب البشرة الجافة، وكذلك فهي فعالة لجميع انواع البشره، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية: