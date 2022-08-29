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عمر شويل - جدة مقشر الشوفان والنشا ، مقشر طبيعي يساعد على تبييض البشرة ويزيل التجاعيد ويفتح المناطق الداكنة بالجسم، كما يعمل على تفتيح الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، يمنح البشرة النضارة والحيوية ويزيل الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة، وهو من أفضل المقشرات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيح البشرة السمراء، كما يوجد أنواع كثيرة للمقشرات الطبيعية مثل مقشر الحليب والأرز لتنظيف البشرة، ومقشر السكر والليمون وهو أروع المقشرات التي تمنح البشرة النضارة والحيوية، ومقشر الترمس والتنشا وهو رائع في إزالة الحبوب البثور السوداء المزعجة، وكلها أنواع جميلة تمنح البشرة نضارة تدوم طول العمر، من وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مقشر الشوفان والنشا الرهيب روعة في التبييض وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل مقشر الشوفان والنشا الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر الشوفان والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها . نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام البشرة المغلقة. بعد ذلك نقوم بتوزيع المقشر على الوجه ويتم التدليك برفق حتى نتخلص من الاسمرار ونشد البشرة. نترك المقشر على البشرة لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تبهرك النتائج. يفضل تدليك البشرة يوم بعد يوم بالمقشر حتى نحصل على بشرة جميلة طول.

فوائد مقشر الشوفان والنشا للبشرة

يحتوي المقشر على العديد من الفوائد رهيبة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-