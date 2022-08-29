نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل والذ طريقة لتحضير الارز بالكاري بخطوات بسيطة وتكلفة قليلة ومذاق رائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة هناك العديد من طرق اعداد اطباق الارز المختلفة، ولكن يبقى الأرز بالكاري من أهم الطرق المميزة فهو له طعم قد يكون مختلف عن باقي الطرق ويتم تقديمه مع العديد من الاكلات مثل الشيش طاووق والدجاج المشوي أو اللحم المحمر والكثير من الأنواع الأخرى كما أنه يتميز بشكله ولونه الشهي الذي يجذب جميع الأفراد الكبار والصغار إليه، واليوم سوف نتعرف على طريقة إعداد الأرز بالكاري بشكل تفصيلي تابعونا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل الارز بالكاري
لكل ام تريد كسر الروتين اليومي في إعداد الطعام، أو تفكر في اكله مميزة تقدمها في عزومة خاصة، ويمكنكم متابعتنا الآن للتعرف على طريقة عمل الارز بالكاري الرائعة بخطوات وتكاليف محدودة، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من الأرز البسمتي.
- بصلة كبيرة ميسورة.
- ملعقتين كبار من من الكركم.
- ملعقة كاري.
- ثلاث اكواب من شوربة الدجاج او اللحم.
- ملعقتين من السمن او ربع كوب زيت.
- ٣ حبهان.
- عود قرفة.
- ملعقة ملح.
- مكعب مرقة.
طريقة التحضير والاعداد
- يتم تجهيز الارز البسمتي وذلك من خلال غسل الارز جيدًا، ثم يتم وضعه في وعاء وإضافة إليه الماء حتى يغطى بها ويترك لمدة ساعة كاملة منقوع في الماء.
- بعد انتهاء الوقت، يتم تصفية الأرز في مصفاة خاصة به ويترك جانبًا.
- احضري إناء مناسب لإعداد كمية الأرز بها.
- أضيفي بها السمن او الزيت، واتركيه حتى يسخن.
- أضيفي إليه بعد ذلك البصل الناعم، واضيفي الملح، والكركم والكاري.
- قلبي الخليط مع بعض حتى يتغير شكل البصل يذبل ويتغير لونه.
- أضيفي المياه التي قد تم تجهيزها للأرز.
- قلبي المكونات مع بعض جيدًا.
- أضيفي الحبهان إلى المياه، والمرقة، والقرفة.
- اتركي المياه حتى تغلي مع المكونات.
- أضيفي إليها الأرز البسمتي.
- قلبي الارز جيدًا ثم قومي بتغطيتها واتركيها حتى يتشرب الأرز المياه تمامًا.
- ارفعي غطاء الوعاء، وقومي بتقليب الارز مرة أخرى، ثم اخفضي النار على الأرز تمامًا.
- بعد أن ينضج الأرز جيدًا ارفعي الاناء من النار ويتم تقديم الأرز في الأطباق الخاصة به، ويتم وضع فوقه قطع اللحم او الدجاج المشوي أو حسب المتوفر ويتم تناوله بألف هنا.
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