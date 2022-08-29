نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل والذ طريقة لتحضير الارز بالكاري بخطوات بسيطة وتكلفة قليلة ومذاق رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من طرق اعداد اطباق الارز المختلفة، ولكن يبقى الأرز بالكاري من أهم الطرق المميزة فهو له طعم قد يكون مختلف عن باقي الطرق ويتم تقديمه مع العديد من الاكلات مثل الشيش طاووق والدجاج المشوي أو اللحم المحمر والكثير من الأنواع الأخرى كما أنه يتميز بشكله ولونه الشهي الذي يجذب جميع الأفراد الكبار والصغار إليه، واليوم سوف نتعرف على طريقة إعداد الأرز بالكاري بشكل تفصيلي تابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل الارز بالكاري

لكل ام تريد كسر الروتين اليومي في إعداد الطعام، أو تفكر في اكله مميزة تقدمها في عزومة خاصة، ويمكنكم متابعتنا الآن للتعرف على طريقة عمل الارز بالكاري الرائعة بخطوات وتكاليف محدودة، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

بصلة كبيرة ميسورة.

ملعقتين كبار من من الكركم.

ملعقة كاري.

ثلاث اكواب من شوربة الدجاج او اللحم.

ملعقتين من السمن او ربع كوب زيت.

٣ حبهان.

عود قرفة.

ملعقة ملح.

مكعب مرقة.

طريقة التحضير والاعداد