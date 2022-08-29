نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية كالأطفال.. طريقة عمل كريم طبيعي 100% لتفتيح البشرة وشدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة، ترغب جميع الفتيات بالحصول على بشرة ناصعة البياض مثل الثلج بشكل طبيعي دون الحاجة إلى وضع كريمات الأساس الفاتحة اللون، ورغم تواجد العديد من ماركات مستحضرات التجميل المختلفة الخاصة بتفتيح البشرة إلا أنها غالباً تأخذ الكثير من الوقت كي تظهر نتائجها وفى بعض الأحيان قد تكون بدون جدوى.

لذلك نقدم لكم أقوى كريم طبيعي لتفتيح البشرة سريعاً حتى 10 درجات وهو سر البياض الناصع الذي يمتلكه اليابانين، فهو يقضى على التصبغات والبقع الداكنة تماما ويمنحك بشرة بيضاء وصافية تجعلك ملكة جمال مهما طال عمرك، فتعرفي على طريقة صنع كريم التفتيح المذهل فى منزلك بكل سهولة.

طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الأرز المصري.

ثلاث ملاعق كبيرة من صابون دوف المبشور.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من زيت الورد أو زيت جونسون.

طريقة التحضير:

قومى بشطف الأرز بالماء جيدا حتى تتأكدي من نظافته.

ضعي الأرز المغسول والمصفي فى وعاء زجاجي ثم اغمريه بنصف كوب من الماء مع تقليبه، ثم اتركيه منقوعاً لمدة 24 ساعة حتى تكون الماء غنية بكل فوائد الأرز.

قومى بتصفية الماء من الأرز واحتفظي بالماء لتحضير كريم التفتيح.

قومي ببشر كمية من صابونة دوف تعادل حوالى ثلاث ملاعق كبيرة.

احضري وعاء زجاجي أخر ضعي به ماء الأرز وعليه النشا والحليب المجفف وقلبي المكونات جيداً على البارد حتى تذوب المكونات.

ضعي الخليط فى حمام ماء ساخن مع التقليب المستمر حتى يثقل قوامه ويصبح كريمي.

اخرجي الوعاء من حمام الماء الساخن ثم أضفي صابون دوف المبشور على الخليط وهو ساخن حتى يذوب سريعاً.

قلبي الصابون حتى يذوب تماما ويصبح القوام كريمي.

أضفي المكون الأخير وهو الزيت المستخدم، واحتفظي بالكريم فى علبة بلاستيكية محكمة الغلق.

استخدمي الكريم على بشرة نظيفة على كامل مناطق الجسم واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء.

ماسك طبيعي لترطيب البشرة ونعومتها