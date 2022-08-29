نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لانبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس وتطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكي الحل السحري الفعال التي تمكننا من التخلص من جميع المشكلات نهائيا، حيث نلاحظ العديد من الفتيات يعانون من مشكلات مختلفة ومنها مشكلة الشعر الخشن او الشعر المتقصف او الشعر المتساقط او وجود فراغات الشعر حيث يعتبر الشعر زينة وجمال وجاذبية المرأة لان الشعر الناعم الخالي من اي مشكلات تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب ونلاحظ البعض من الفتيات يعانون من مشكلات الشعر خاصة تواجد فراغات في الشعر، وتعتبر تلك المشكلة جعلت العديد من الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة البحث عن بعض الوصفات والطرق التي تعمل على التخلص من فراغات الشعر والتمتع بشعر كثيف ورائع وتعتبر من الحلول التي يقومون باللجوء إليها هي الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الاجهزة او الحقن التي تعمل على الحصول على إنبات الشعر في تلك الفراغات ولكن هذه الحقن او الإستخدامات الخارجية تعمل على إصابتنا بالعديد من الامراض المختلفة التي تصيب المخ، وتعتبر وصفة زيت الخروع التي تعمل على إنبات الشعر في تلك الفراغات وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لإنبات الشعر في الفراغات ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة للحصول على شعر كثيف في تلك الفراغات. مكونات عمل وصفة لإنبات فراغات الشعر خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لإنبات فراغات الشعر عليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما وتصبح ذات قوام متماسك جيد.

بعد ذلك قومي بتمشيط الشعر جيدا حتى يصبح ناعم ثم قومي بوضع تلك الوصفة في فراغات الشعر وعليكي بتديلك فروة الرأس جيدا بتلك الوصفة وعليكي بوضع تلك الوصفة على فروة الرأس مرة واحدة كل يوم.

وبعد ذلك قومي بترك تلك الوصفة على فروة الرأس لمدة ساعة واحدة او ساعتين.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل شعرك وفروة الرأس جيدا بالماء الدافئ وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على شعر كثيف ورائع وجميل وسوف تتمكنين من التخلص من مشكلة فراغات الشعر نهائيا.

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