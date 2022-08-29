نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الحنة المنزلية لصبغ الحواجب في البيت بطريقة مظبوطة ومرسومة وأكثر جاذبية بدون أضرار في المقال التالي
عمر شويل - جدة صبغ الحواجب من اكثر الاشياء التي تلجأ إليها الفتيات لان الحواجب هي التي تجعل الفتيات تظهر بشكل جميل وجذاب، وفي الطبيعي ان الفتيات الذين يرغبون في جعل شكلهم بشكل جميل هي الصبغات التي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها بالالوان المتعددة ومنها الصبغة السوداء والصبغة البنية والصبغة الشقراء وغيرها من الصبغات الاخرى المتعددة وتعتبر الصبغات من اكبر الاشياء التي تسبب تلف للشعر سواء كان شعر الحواجب او الشعر العادي لان الصبغات تحتوي على مواد فعالة تسبب ضرر كبير على الشعر وتجعل شعر الحواجب ذات اللون الابيض حيث يمكننا إستخدام الوصفات الطبيعية البديلة الاخرى التي تعمل على تلوين شعر الحواجب وتعتبر وصفة الحنة من الوصفات التي تعمل على تلوين شعر الحواجب بالشكل الذي ترغبين به وباللون البني الجذاب وتعتبر الحنة من الوصفات التي تجعل الحواجب بالشكل الذي ترغبين به، حيث يمكننا خلط الحنة مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى والتي تجعل الفتيات بالشكل المقبول وتوجد وصفة سحرية لعمل صبغة الحنة لصبغ الحواجب بالشكل السحري وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ الحواجب ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على حواجب جميلة ورائعه.
صبغ الحواجب من اكثر الاشياء التي تعمل العديد من السيدات والفتيات بإستخدامها لان الحواجب هي التي تجعل الكثير من الفتيات بالظهور بشكل جميل وجذاب، حيث يمكننا إستخدام الوصفة السحرية التي تجعل الحواجب باللون البني الرائع وتعتبر وصفة الحنة من افضل الوصفات التي تعمل على جعل شعر الحواجب اللون الجميل الرائع.
مكونات عمل وصفة الحنة لصبغ الحواجب
- ملعقة واحدة كبيرة من الحنة.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الحنة لصبغ الحواجب
- قومي بتحضير طبق صغير وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من الحنة وضيفي نصف ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وضيفي نصف ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد إعداد تلك الوصفة السحرية قومي بغسل الوجه وشعر الحواجب جيدا واحضري فرشاة وقومي بتمشيط شعر الحواجب جيدا.
- بعد ذلك قومي بتحضير عودة من الاعواد وقومي بوضع وصفة الحنة التي قومنا بإعدادها وقومي برسم الحواجب بطريقة صحيحة اي عليكي بالألتزام بوضع الحنة في كل شعرة من شعر الحواجب.
- بعد ذلك قومي بترك تلك الصبغة الطبيعية على شعر الحواجب لمدة ساعة واحدة حتى تتمكنين من إمتصاص الشعر للحنة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعر الحواجب جيدا من الحنة حتى تتخلصين منها وعليكي أثناء غسل شعر الحواجب ان تتجنبي دخول الحنة في العينين لذلك علينا الحرص اثناء غسل الحواجب بعد ذلك سوف تلاحظين الحواجب المرسومة بالشكل الذي ترغبين به من حيث الجاذبية.
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