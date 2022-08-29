نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرها 50 عامًا وتبدو 25.. بوتكس فعال لشد البشرة والجسم وازالة ترهلات وتجاعيد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن التعرف على أقوى بوتوكس طبيعي للوجه، فالكثير من الأشخاص تعاني من ظهور تجاعيد وخطوط وجه دقيقة على بشرتهم وقد تبدأ التجاعيد في الظهور بعد بلوغ سن الثلاثين، وتظهر التجاعيد في وجه المرأة والرجل ولكنها مزعجة أكثر بالنسبة إلى المرأة، وهناك بعض الفئات من السيدات تذهب إلى مراكز التجميل لعمل البوتوكس بالحقن الكيميائي، ولكن هذه طريقة ضارة تمامًا بصحة البشرة ولا طريق لحل هذه المشكلة سوى الوصفات الطبيعية. أقوى بوتوكس طبيعي للوجه لإزالة التجاعيد ماسك الكركم لشد البشرة المكونات:- ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم ومثلها من الحليب الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. خطوات التحضير:- قومي بغسل بشرتك جيدًا والتخلص من كل آثار المكياج والأتربة قبل وضع أي شيء بالغسول والماء الدافئ.

اخلطي المكونات جيدًا ثم قومي بتطبيقها على بشرتك ودلكيها بيديك لمدة خمس دقائق ثم اتركيها على بشرتك تجف وليكن لمدة نصف ساعة.

بعد أن تجف قومي بشطف بشرتك بالماء البارد وخلصيها من كل آثار الخليط وتأكدي من زوال لون الكركم من على البشرة حتى لا يترك بقع عليها.

يجب تجفيف بشرتك بعد إزالة الخليط ورطبيها بأي كريم مرطب مناسب لبشرتك ويمكنك استخدام الوصفة مرتين أو ثلاث مرات خلال اليوم الواحد. 2. ماسك الخميرة لإزالة تجاعيد البشرة المكونات:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض والزبادي.

عدة قطرات من عصير الليمون. خطوات التحضير:- قومي بإضافة كل المكونات في وعاء صغير مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

اغسلي بشرتك جيدًا ثم قومي بتطبيق الوصفة عليها واتركيها نصف ساعة وافركي وجهك بعد أن تجف.

بعد ذلك اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وقومي بتجفيفها جيدًا ورطبيها بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك ويمكنك اتباع الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد. 3. ماسك شد الوجه بالليمون والسكر مكونات الطريقة:- سكر أبيض.

عصير ليمون.

زيت زيتون. خطوات التحضير:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها جيدًا ثم قومي بفركها على بشرتك لمدة خمس دقائق واتركيها ربع ساعة على البشرة.

كرري الوصفة أسبوع كامل وستجدى أفضل النتائج. البوتكس الطبيعى النشا وبياض البيض لشد البشرة وزيادة نضارتها استخدمي بياض البيض مع النشا .

يساعد بياض البيض على شد البشرة وإخفاء الخطوط الدقيقة مع اكسبها لمعان ونظاره.

احضري بياض البيض واخلطيها جيدا مع ملعقة كبيرة من النشا .

امزجي الخليط جيدا وضعي الخليط على الوجه والرقبة من الداخل للخارج .

اتركي الوصفه لمده 20 دقيقه ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرها 50 عامًا وتبدو 25.. بوتكس فعال لشد البشرة والجسم وازالة ترهلات وتجاعيد السنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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