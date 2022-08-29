بملعقتان من الحليب اعملي خبز الطاسة الشهي بطريقة سريعة في البيت

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عمر شويل - جدة يعد خبز الطاسة من المخبوزات السريعة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل حيث يمكن تحضيره بشكل سريع وسهل دون أخذ الكثير من الوقت في تحضيره، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، ايضا يتم تقديم هذا الخبز بجانب الشاي أو الجبن أو شيء مفضل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز الطاسة السريع بطريقة بسيطة في المنزل.

مقادير عمل خبز الطاسة

يحتوي خبز الطاسة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خبز الطاسة بشكل سريع يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الماء الدافئ مع الحليب والسكر ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونتركها لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تتفاعل. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والزيت مع التحريك، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك نغطي العجين بكيس من النايلون ونتركها تخمر لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة في مكان دافئ. ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ونغطيها ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى ترتاح. بعد ذلك نفرد الكرات باستخدام النشابة حتى يصبح سمكها نصف سم بعد ذلك نغطي الخبز لمدة لا تقل عن نصف ساعة. ثم بعد ذلك نسخن المقلاة وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضع الخبز ونقلبها على الجهتين حتى ينتفخ ويستوي وهكذا بباقي الكمية. بعد ذلك نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، بجانب كوب من الشاي أو الجبن. وهكذا نكون قد قدمنا أحلى خبز شهي وسريع لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-