طريقة عمل الحنيذ اليمني الأصلي وما هو الفرق بين المندي والحنيذ؟

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحنيذ اليمني الأصلي، أحد أشهر الأكلات الخليجية، والتي تنتشر في اليمن والسعودية والأردن، والعديد من الدول العربية، يعرفون تلك الأكلة الشعبية المميزة، وتشتهر بها مدن شبه الجزيرة العربية، والحنيذ عبارة عن طريقة لطهي اللحم، وتم ذكره في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى “ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ”. صدق الله العظيم، ويتداخل الأمر عند الكثيرين بين اللحم الحنيذ واللحم المقلقل، ويتساءل الكثيرون ما هو الحنيذ واللحم المقلقل، فإذا كنا قد علمنا ما هو الحنيذ أو ما معنى حنيذ، فيجب أن نعلم بأم اللحم المقلقل هو أحد أشهر الأكلات، في المملكة العربية السعودية، وهو يعد من الأكلات الشعبية بها، ويمتاز بأنه شهي المذاق وغني العناصر الغذائية.

ما هي بهارات الحنيذ؟

إذا ما أردت معرفة أسرار الحنيذ، فيجب أن تعلم بأن أول عنصر يصنع فارقًا، في طريقة عمل الحنيذ اليمني، هو بهارات الحنيذ الشهية. والتي تتكون من:

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

كمية من زيت الزيتون.

مع اللحم والفلفل الأخضر والباندورا والثوم.

ما هو الفرق بين المندي والحنيذ؟

من الأكلات العربية الشعبية الشهيرة، والتي تشبه الحنيذ بشكل كبير، هي طريقة عمل المندي اليمني، أو طريقة عمل المندي السورية، والعديد من الناس، يختلط عليهم الأمر، بشأن طريقة عمل الحنيذ اليمني، ويظنون أنها نفس طريقة عمل المندي، والفرق بينهما أن الحنيذ يتم طهيه على التنور باستخدام الحطب، بينما يتم طهي المندي في براميل تحت الأرض.

كيف أسوي حنيذ في قدر الضغط بالقصدير؟

أحضري صحن ذو حجم كبير، وقومي بوضع فرش من القصدير فوقه. بعدها اغسلي اللحم وتبليه بالبهارات مع الملح حتى يغطيه تمامًا. وعقب ذلك قومي بلف اللحم المتبل بورق القصدير حتى يغطيه تماما. وأخيرًا ضعي اللحم في قدر الضغط، على نار هادئة لمدة ساعة وربع. وبعد أن ينضج قومي بوضعه في صحن التقديم.

أسرار الحنيذ

4 أكواب من الأرز البسمتي الطويل.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

5 أكواب من الماء.

2 كيلو من لحم الغنم.

½ كوب من الزيت النباتي.

4 حبات بصل متوسطة الحجم.

حبتان من الباندورا.

6 فصوص من الثوم.

حبة فلفل حار.

ملعقة كبيرة من الملح.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

كمون بمقدار ملعقة صغيرة.

كركم بمقدار ملعقة صغيرة.

بهارات مشكلة بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من الزعفران المذاب في ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة صنوبر.

ورقتان من شجر الموز.

طريقة عمل الحنيذ اليمني بالقصدير