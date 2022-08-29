نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتعانى من قشرة الشعر.. الخل والعسل الحل النهائي للتخلص من القشرة بمكون صاروخي في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث في الفترات الأخيرة عن طرق علاج قشرة الشعر، ففي الشتاء القارص يكثر نمو القشرة في الشعر بسبب عدم ترطيب الشعر الجيد وأسباب القشرة عديدة ومتنوعة، وتعتبر القشرة أحد أكبر المشاكل التي تصيب فروة الرأس وتؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه كما أنها تؤدي إلى عدم نموه بشكل صحي وصحيح، وكي تحصلي على شعر مثالي يجب عليكِ أولًا أن تقومي بمعالجة القشرة وفي موضوعنا اليوم سنوضح لكم أفضل طريقة لمعالجة القشرة والقضاء عليها نهائيًا. طرق علاج قشرة الشعر بوصفات طبيعية 1. وصفة علاج القشرة بالعسل وخل التفاح والبيض مقادير الوصفة:- ملعقة من العسل الأبيض.

حبة بيضة كبيرة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بخلط المكونات الثلاثة السابقة في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا ثم قومي بتطبيقه على الشعر وخاصة على الفروة.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي شعرك بالماء البارد أو الماء الفاتر.

هذه الوصفة لعلاج قشرة الشعر والجفاف الذي يصيب الرأس ويزيد من لمعان الشعر وتغذيته. 2. وصفة الشاي الأخضر وخل التفاح لعلاج القشرة مقادير الوصفة:- كوب كبير من الشاي الأخضر.

ملعقة خل تفاح كبيرة.

عدة قطرات بسيطة من زيت النعناع. طريقة الاستخدام:- اخلطي كل المكونات مع بعضها تمامًا ثم ضعيه على فروة رأسك ودلكيها لمدة خمس دقائق ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو الخاص بك.

اتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع كما أن هذه الوصفة تعالج مشاكل تهيّج فروة الرأس أيضًا بالإضافة إلى القضاء على القشرة. ما هي أسباب ترسب القشرة في فصل الشتاء؟ تظهر القشرة أحيانًا بسبب حدوث جفاف شديد في فروة الرأس بسبب البرودة القارصة في فصل الشتاء.

تحدث أيضًا القشرة بسبب قلة الاستحمام حيث أنه في الشتاء تقل عدد المرات التي نقوم بالاستحمام فيها بسبب البرودة فيبدأ الجلد الزائد والدهون يتراكم في الرأس فتبدأ القشرة في الظهور والترسب في الفروة.

ارتداء أغطية رأس لفترات طويلة سواء الحجاب أو القبعات وخصوصا لحماية أذنينا من البرودة الشديدة وخاصة في فترات تساقط الأمطار. علاج قشرة الشعر بالاسبرين لعلاج قشرة الشعر وتنظيف فروة الرأس استخدمي الأسبرين .

قومي بطحن ثلاث أقراص من الأسبرين وضعيهم في الشامبو .

ضعي بودره الأسبرين للشامبو ورجي الشامبو حتى يمتزج الخليط

دلكي فروة الرأس بالشامبو لمده خمس دقائق.

الان اغسلي شعرك بالماء الفاتر أو خل التفاح المخفف بالماء للقضاء نهائيا على قشره الشعر .

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول علي افضل نتيجة.

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