نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيون جميلة حضري الكحل الخليجي بنفسك وتمتعي بعيون جميلة وساحرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكحل الخليجي من أجمل أنواع الكحل فهو من مستحضرات التجميل التي تظهر جمال وأنوثة المرأة العربية وتجعل عيونها جميلة وجذابة، كما يتميز بخصائص الفعالة فهو يساعد على تقوية الرموش، ويقوي بصيلات الرموش التالفة ويساعد على منع ظهر الدماميل داخل العين، ويمنح العين مظهر جمال رائع، وهو أمن تماماً على العيون لأنه لا يحتوي علة مواد كيمائية ضارة تسبب حساسية العين، وهو من أجمل أنواع الزينة التي تفضلها الكثير من نساء العرب حتى تظهر جمالها أمام الناس، وطريقة صنع الكحل بسيطة ومكوناته لا يخلو بيت منها وتستطيع جميع السيدات القيام بتحضيره بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكحل الخليجي السحري بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات عمل الكحل الخليجي

يوجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكحل في المنزل وهى كما يلي:-

5 حبات من نواة التمر.

5 حبات من نواة الزيتون.

3 نقاط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكحل الخليجي السحري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها نواة التمر، ونواة الزيتون ونقوم بتحميصهم جيدًا حتى يصبح اللون أسود غامق مثل الفحم تماماً. نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بإحضار المطحنة الكهربائية ونضع بها النواة المحمص ونطحنهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعمة. نقوم بنخل الخليط جيدًا بواسطة قطعمة من الشاش حتى نتخلص من الشوائب نهائياً التي تضر بالعين. نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة، ونضع عليه بعض النقاط من زيت الزيتون حتى يصبح الخليط متماسك. بعد ذلك نقوم بتكحيل العين بواسطة عود الكحل حتى نحصل على عيون جميلة.

فوائد الكحل الخليجي للعيون

توجد بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-