نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة حضري الطعمية الهشة المقرمشة بطعم جنان بالمنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الطعمية ، من ألذ الأطباق التي تقدم على وجبة الإفطار بجانب السلطة الخضراء والعيش البلدي وطبق الفول المدمس اللذيذ المخللات التي تجعل طعم الأكل شهي، وهى من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس وخاصة الشعب المصري، وطريقة تحضيرها بسيطة تستطيع جميع ربات البيوت القيام بصنعها في المنزل بكل بساطة بدل من شرائها من المطاعم لكي تضمن السلامة والنظافة لأسرتها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية الهشة المقرمشة بطعم جنان أحلى من المطاعم بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الطعمية الهشة

سوف نتعرف على مكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الفول المدشوش المنقوع.

حزمة من الشبت.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

حزمة من الكزبرة.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من الكربونات.

ملعقة من الملح.

مقدار ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة من الشطة الحمراء حسب الرغبة.

زيتي للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية المقرمشة الساخنة في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الفول المنقوع ونصفيه جيداً من الماء. ثم نقوم بتقطيع الكزبرة، والبقدونس، والشبت، والبصل، والثوم على الفول ونقلبهم جيداً. نقوم بإحضار الكبة ثم نضع القليل من الخليط ونخلط جيداً حتى يصبح الفول ناعم. بعد ذلك نكرر هذه الطريقة حتى ننتهي من فرم كمية الفول كلها. ثم نقوم بوضع الملح، والكمون، والكزبرة المطحونة، والبيضة، والكربونات ونخفقها جيداً حتى نجعل العجينة هشة وخفيفة. نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم وحوافها عالية ونضع به كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نقوم بتشكيل عجينة الطعمية على شكل أقراص متوسطة الحجم ونضعها في الزيت حتى تتحمر وتصبح ذهبية. نقوم بإخراج أقراص الطعمية من الزيت ونضعها على طبق مفروش بمنديل المطبخ حتى يتشرب الزيت. ثم نقوم بتقديم الطعمية وهى ساخنة بجانب السلطة الخضراء والبطاطس المقلية والخبز البلدي وبالهناء والشفاء.

سر نجاح الطعمية الهشة بالمنزل

توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-