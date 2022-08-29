حلوى هندية بأسهل طريقة بدون فرن ولا تخمير وبمكونات في كل بيت

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عمر شويل - جدة يشتهر المطبخ الهندي بالعديد من الحلويات اللذيذة، ويمكنك بكل سهولة عمل حلوى هندية في المنزل ببعض المكونات المتوفرة في المطبخ، وهي وصفة سهلة وسريعة لعمل حلوي خفيفة وغير تقليدية تتميز بمذاق رائع فهي تحتوي علي الحليب المجفف الذي يكسبها مذاق مميز، كما تتميز بسهولة التحضير فهي لا تحتاج لفرن أو تخمير ولا تستغرق وقت طويل ولا جهد في عملها، وتشتهر الحلوى في الهند باسم جولاب جامون، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل حلوى هندية بخطوات سهلة ومكونات قليلة وغير مكلفة. مكونات عمل حلوى هندية

نحتاج لعمل حلوى جولاب جامون الهندية المكونات البسيطة التالية: نصف كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الحليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب السائل. مكونات الشربات 2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

4 حبات هيل (حبهان). طريقة التحضير في إناء عميق ضعي المكونات الجافة وهى نصف كوب من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من البكينج بودر وكوب إلا ربع من الحليب البودرة ثم قلبي. أضيفي ملعقتين كبيرتين من السمن أو الزبدة بدرجة حرارة المطبخ ثم قومي بتقليب المكونات حتى تمتزج مع الزبدة. أضيفي الحليب بالتدريج حتى تتشكل عجينة متماسكة ثم غطيها لمدة عشر دقائق. لتحضير الشربات: نضع السكر والماء في إناء على النار مع إضافة الهيل وعصير الليمون وقلبي جيداً حتي يذوب السكر. عندما يصل الشربات لدرجة الغليان نتركه على النار خمس دقائق فقط ثم نطفئ النار. ادهني اليد بالزيت ثم قومي بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة لأن حجمها سيتضاعف أثناء القلي في الزيت وبعد وضعها الشربات. نشكل كل كمية العجين ثم نقلي الكرات في زيت غزير وساخن. نهدئ النار حتي تنضج الحلوى من الداخل جيداً مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من كل جانب. ثم نضع الكرات وهي دافئة في الشربات الساخن وتترك في الشربات لمدة ساعة. ثم نخرج الحلوى من الشربات وتزين بقليل من المكسرات المطحونة على حسب الذوق ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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