النشا والشوفان كنز عظيم: في التفتيح والترطيب ترجعي بنت 16 عام2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والشوفان كنز عظيم , حيث تعد من أكثر الأشياء المزعجة هي التقدم في السن ويظهر علامات التقدم في سن مبكرة جداً ومن اللازم بدأ العناية بالبشرة من سن صغيرة ولكن نبدأ بماسكات طبيعية لا تضر البشرة بل تعمل على تغذيتها ومن هذه الوصفات الطبيعية الرائعة هو ماسك النشا والشوفان فهذا الماسك يخلصك من علامات التقدم في السن ومن فوائد الشوفان أنه يغذي البشرة ويحارب التجاعيد وينظف الطبقة الداخلية من الجلد ويقضي على الرؤوس السوداء ويخفف من أفراز الزيوت في البشرة وأيضا معنا النشا الذي يفتح البشرة ويعمل علي أفراز مادة الكولاجين في البشرة التي تساعد على عدم ظهور التجاعيد ولدينا أيضا العسل الذي يعمل على ترطيب البشرة ويرمم الجلد من أي حروق أو جروح ويعطي لامعه طبيعية للبشرة وسوف نتعرف أكثر علي هذا الماسك من خلال مقالنا من خلال موقع ثقفني نقدم طريقة تحضير النشا والشوفان كنز عظيم لبشرة خالية من جميع المشاكل بفضل الله٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والشوفان كنز عظيم لتفتيح وترطيب البشرة وتحدي2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

٢ملعقة كبيرة من حبوب الشوفان.

١ملعقة كبيرة من النشا.

٢ملعقة كبيرة من جل الصبار.

١ملعقة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نقوم بوضع ٢ملعقة من الشوفان في المطحنة الكهربائية نقوم بطحن الشوفان جيداً حتى نحصل على بودر ناعم جداً.

نقوم بوضع بودرة الشوفان في طبق ونضع عليه نصف كوب صغيرة من الماء الدافئ ثم يغطى الطبق ويترك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتصفية الشوفان بمصفاة صغيرة أو بقطعة من القطن حتي نحصل على ماء الشوفان نقي.

نضع ماء الشوفان في طبق ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً.

ثم نضيف ٢ملعقة كبيرة من جل الصبار ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من العسل ونقلب وملعقة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم جداً.

طريقة الاستخدام

نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-