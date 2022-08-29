نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل شاورما فراخ سوري زي المطاعم بأبسط الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل شاورما فراخ سوري زي المطاعم في المنزل، حيث تعتبر شاورما الفراخ من الأكلات الشهية التي يحب تناولها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ومختلفة كثيراً عن طريقه تجهيز الشاورما باللحم وبالتالي يمكن تجهيزها في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة وسهلة وهي من أكثر الأكلات الشهية التي يحب تناولها الجميع ولا تحتاج كثير من الوقت، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها في أقل من 35 دقيقة حيث انتشرت كثيراً الشاورما في مصر بعد عمل الشاورما السوري التي يعشقها الجميع وأصبح يوجد العديد من المحال المشهورة التي تقوم بتجهيز الشاورما بمذاق شهي ومميز حيث يتم تجهيز شاورما الدجاج من صدر الدجاج وهي من أكثر الأكلات التي يعشقها الشباب والأطفال ويحبون تناولها طوال الوقت. عمل شاورما فراخ سوري المكونات صدر الدجاج مقطع شرائح رفيعة

اثنين فص ثوم مهروس

حبة بصل مفرومة ناعما

نصف كوب خل أبيض

قليل من الزعتر

ملعقتين زيت نباتي

ملح

نصف ملعقة فلفل أسود

ورقة غار

فليفلة حمراء مقطعة شرائح رفيعة

في نفله خضراء مقطعة شرائح رفيعة

فليفلة صفراء مقطعة شرائح رفيعة طريقة تحضير شاورما الفراخ السوري يتم تجهيز وعاء وخلط في البصل مع الثوم وإضافة لبن الزبادي والزيت والخل وتقلب جيداً ثم نبدأ بإضافة الفلفل الأسود والملح وورق الغار والزعتر. تقلب المكونات سويا ثم نبدأ بوضع الدجاج والفليفلة وتقلب مع الدجاج جيدا وتترك على الأقل لمدة ساعة أو ساعتين حتى تتشرب التتبيلة ويصبح مذاقه شهي ولذيذ. بعد ذلك نقوم بتجهيز الدجاج مع التتبيلة ونضعها في الصينية زجاجية ثم إدخالها الفرن ويجب أن يتم تسخينه قبل ذلك ثم يتم إخراج الدجاج من الفرن بعد أن ينضج ويتم تقديمه مع الثومية وتناوله وبالهناء والشفاء. يمكن أيضا تناول شاورما الفراخ مع الصوص الأحمر وإضافة قليل من الزعتر والصوص الحار وهي من الوجبات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص أو يمكن عمل شاورما الدجاج في الخبز الشامي أو الفينو وإضافة قليل من الكاتشب والمايونيز وإضافة شرائح المخلل والبطاطس المحمرة وتناولها بجانب العصائر الطبيعية أو المياه الغازية، كما يمكن تناول الشاورما بجانب الأرز البسمتي الأبيض بجانب الخبز الشامي وسلطة الطحينة حيث يوجد طرق عديدة لتناول شاورما الفراخ بجانبها وبالهناء والشفاء.

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