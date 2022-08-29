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عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبيب بالمنزل بالخطوات المفصلة حيث تحاول العديد من ربات البيوت المساهمة في تقليل الميزانية وتوفير المال والاقتصاد في الإنفاق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أصبحت تعاني منها الكثير من الأسر، ومن أهم وأفضل وسائل ترشيد الاستهلاك والنفقات الاستغناء عن شراء أي سلعة يمكن عملها في المنزل قدر الإمكان، خاصة لو كانت طريقة إعدادها في المنزل تعطي نفس النتيجة وربما أفضل في الطعم وخصوصا عندما تكون خطوات إعداد هذا المنتج في النزل خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لأي ربة منزل عملها، وفي هذه السطور القليلة سوف نقدم لكِ طريقة عمل الزبيب في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات.
طريقة عمل الزبيب بالمنزل
يمكن بكل سهولة عمل الزبيب في المنزل بدلاً من شرائه بأسعار عالية من المحلات حيث أن طريقة تخفيف العنب وعمل الزبيب طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى مواد خاصة أو معدات أو غير ذلك ويمكن لأي ربة منزله عمله بكل سهولة وإليك الطريقة بالتفصيل.
مكونات عمل الزبيب
- 2 كيلو عنب أخضر ناضج
- 4 كوب ماء مغلي
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
خطوات تحضير الزبيب من العنب
- أولا نقوم بغسل العنب جيداً وتنظيفه من أي شوائب أو طين.
- لكن يجب أن نحرص على عدم إزالته من العناقيد.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية من المار في وعاء على النار، ونضيف مقدار بيكربونات الصوديوم المحدد وكذلك الزيت وعصير الليمون.
- نقوم الآن بإنزال العناقيد في الماء المغلي على النار لمدة دقيقة، ثم نرفع العنب ونضعه في مصفاة، ونكرر هذه الخطوة مع كل العناقيد.
- نحرص على أن تكون العناقيد متباعدة عن بعضها البعض تماما حتى تجف.
- ثم بعد ذلك ننقل العناقيد على قطعة قماش نظيفة مفروشة على صينية واسعة، وتوزع عليها العناقيد.
- نقوم بترك عناقيد العنب لتجف وتتحول إلى زبيب وذلك في مكان مشمس ومتجدد الهواء.
- يجب ترك العنب ليحول بالكامل لمدة 5 أيام مع تقليب العناقيد المستمر من وقت لآخر.
- بعد ذلك نقوم بإزالة العنب أو الزبيب من العناقيد بعد أن يجف تماما ثم نقوم بتخزينه في برطمان نظيف ولحفاظ عليها من التلف يجب أن يحفظ في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف لحين لاستخدام.
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