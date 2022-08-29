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عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبيب بالمنزل بالخطوات المفصلة حيث تحاول العديد من ربات البيوت المساهمة في تقليل الميزانية وتوفير المال والاقتصاد في الإنفاق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أصبحت تعاني منها الكثير من الأسر، ومن أهم وأفضل وسائل ترشيد الاستهلاك والنفقات الاستغناء عن شراء أي سلعة يمكن عملها في المنزل قدر الإمكان، خاصة لو كانت طريقة إعدادها في المنزل تعطي نفس النتيجة وربما أفضل في الطعم وخصوصا عندما تكون خطوات إعداد هذا المنتج في النزل خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لأي ربة منزل عملها، وفي هذه السطور القليلة سوف نقدم لكِ طريقة عمل الزبيب في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات.

طريقة عمل الزبيب بالمنزل

يمكن بكل سهولة عمل الزبيب في المنزل بدلاً من شرائه بأسعار عالية من المحلات حيث أن طريقة تخفيف العنب وعمل الزبيب طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى مواد خاصة أو معدات أو غير ذلك ويمكن لأي ربة منزله عمله بكل سهولة وإليك الطريقة بالتفصيل.

مكونات عمل الزبيب

2 كيلو عنب أخضر ناضج

4 كوب ماء مغلي

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

خطوات تحضير الزبيب من العنب