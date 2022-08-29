5 طرق بسيطة للتخلص من بهتان البشرة الصبح

انتفاخ الوجه, الهالات السودا والجلد الباهت من الحاجات اللي معظمنا بيعاني منها الصبح ، وفي حين ان استخدام التلج على البشرة ممكن يساعد في التخلص من الانتفاخ ، الا انه مش بيساعد في التخلص من البهتان ، لكن ما تقلقيش النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 5 طرق للتخلص من بهتان البشرة الصبح بشكل فوري.

طرق للتخلص من بهتان البشرة:

1- اغسلي وشك بماية باردة:

غسل الوش بماية باردة الصبح هو ابسط طريقة لعلاج البشرة الباهتة والمجهدة ، الماية الباردة بتزود الدورة الدموية وبتساعد في التخلص من الجلد الباهت ، بعد استخدام الماية الباردة ، اغسلي بشرتك بغسول منعش ، غسول البشرة بيساعد على تنشيط وتغذية بشرتك عن طريق ازالة الاوساخ والشوائب من المسام.

2- استخدمي مرطب ملون:

قلة الترطيب هي واحدة من اسباب البشرة الباهتة الصبح ، عشان كده انتي محتاجة كريم مرطب مغذي ، والافضل كمان انك تستخدمي مرطب مضيء ، اللي بيكون داخل فيه نسبة بسيطة هايلايتر اللي هتدي بشرتك توهج طبيعي.

3- ضيفي سيروم فيتامين سي لروتينك الصباحي:

سيروم فيتامين سي بيساعد على تحسين مرونة البشرة ، عشان كده بننصحك تضيفي سيروم فيتامين سي لروتين العناية ببشرتك الصبح ، هيساعد على الترطيب, تحسين ملمس البشرة, تفتيح البشرة, وتوحيد لونها.

4- رشي ماية ورد على بشرتك:

تقنية قديمة للحصول على بشرة متوهجة هي رش ماية الورد على وشك ، ماية الورد غنية بمضادات الاكسدة ، بتساعد كمان على تلطيف وترطيب البشرة, بتقلل الاحمرار وانتفاخ الوش الصبح ، كمان بتحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وبتساعد كمان على منع ظهور حب الشباب.

5- ماتنسيش واقي الشمس:

مافيش شك ان اشعة الشمس هي واحدة من اكبر اسباب البشرة الباهتة ، وللسبب ده اضافة واقي الشمس لروتينك الصباحي مهم جدا وهو يعتبر طريقة فعالة للتخلص من بهتان البشرة ، واقي الشمس بيساعد على حماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة, حروق الشمس, البقع الغامقة.

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