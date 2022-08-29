نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جالك ضيوف فجأة.. طريقة عمل فطائر الطاسة بدون فرن بمذاق شهي ولذيذ سهله وسريعه التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة عمل فطائر الطاسة في المنزل بمكونات بسيطة وبخطوات أسهل من الممكن والتي قد يكلفك عملها من الوقت عشر دقائق فقط، قد تتكاسل الأمهات وربات البيوت عن عمل الفطائر المنزلية لأطفالها لأنه قد لا يوجد لديها فرن كهربائي صغير أو ميكروويف تقوم بعمل المعجنات بسهولة، ولهذه الفئة نقدم طريقة عمل المعجنات في طاسة القلي على البوتاجاز في وقت قصير ويمكنك عملها يوميًا في الصباح لوجبة إفطار متكاملة الأركان والفوائد.

طريقة عمل فطائر الطاسة في المنزل

المكونات والمقادير اللازمة:-

كوب صغير من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة ونصف من السكر الأبيض.

كوب صغير من الزيت النباتي ومثله من السمن المذاب.

ماء دافئ للعجن.

خطوات عمل فطائر الطاسة السريعة:-

باستخدام كل المكونات السابقة قومي بخلطها مع بعضها واتباع الخطوات التالية حتى تحصلي على أفضل فطيرة طاسة مقلية:-

قومي بإضافة الدقيق أولًا مع الملح والسكر وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا وصبي الماء بالتدريج حتى تتكون لديك عجينة طرية مع العجن المستمر.

استمري في العجن حتى تتماسك العجينة ثم قومي بتغطيتها لمدة عشر دقائق حتى تختمر تمامًا ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم.

ادهني سطح الطاسة بالقليل من الزيت أو السمن وابدئي في فرد الفطيرة عليه ويمكنك حشوها بأي حشوة قبل وضعها داخل الطاسة.

اجعلي النار تحت الطاسة هادئة جدًا حتى لا تحترق الفطيرة وقلبيها على كل جانب من الجوانب لمدة دقيقتين تقريبًا.

بعد أن تنضج الفطيرة تمامًا قومي برفعها من الطاسة وضعيها على مناديل ورقية

أفكار لعمل حشوة الفطائر ودهنها

هناك أكثر من فكرة يمكنك الحصول عليها لدهن أو حشو الفطيرة ومن بينها:-