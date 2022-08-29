نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقائق بدون تخمير.. طريقة عمل فطيرة السمسم الهشه القطنية سريعه التحضير في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن التعرف على طريقة عمل فطيرة السمسم في المنزل بدون أن تحتاجي إلى تخمير العجينة ويمكنك عمل الفطيرة في الفرن أو الطاسة بحسب رغبتك والوقت الشاغر بالنسبة لكِ، فالفطائر المنزلية هي أكثر ما نحبها ونتناولها في الصباح مع كوب من الشاي أو أي نوع من أنواع العصائر، وما تتميز به هذه الفطائر هي أنها تغني عن وجبة غذائية متكاملة الأركان وتحتوي على كل العناصر الغذائية التي يمكن أن يحتاج إليها الجسم وتمثل فائدة عظيمة للصحة.

طريقة عمل فطيرة السمسم في المنزل

مكونات عمل الفطيرة:-

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

حبة بطاطس مسلوقة كبيرة ومهرووسة.

رشة ملح.

كوب صغير من الماء الفاتر.

سمسم للحشو.

جبن وزيت للحشو.

خطوات عمل الفطائر المقلية بالسمسم:-

اخلطي كل المكونات الجافة أولًا بدون السمسم وقلبيهم جيدًا ثم قومي بسلق البطاطس وهرسها ثم أضيفي معها البيض والزيت وأضيفيهم إلى خليط المكونات الجافة.

قلبي العجينة جيدًا ثم اتركيها ساعة كاملة حتى تختمر بشكل جيد ثم قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات صغيرة وابدئي في حشو كل كرة من الكرات.

جهزي الحشوة وافتحي العجينة ثم قومي بوضع كمية مناسبة من الحشوة لا هي بالكثيرة ولا القليلة ثم قومي بغلقها جيدًا وتكويرها.

اغمسي الكرات داخل السمسم ويمكنك قليّهم داخل طاسة القلي أو وضعهم داخل صينية مدهونة بالزيت ووضعها داخل الفرن.

أهم مكونات دهن سطح المعجنات

من أبرز المكونات التي يستخدمها صانعي المعجنات في عمل الفطائر ما يلي:-