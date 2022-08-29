نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لبشرة عشرينية ماء الورد ولبان الدكر لـ تفتيح وتبييض الجسم والبشرة وازالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه العديد من النساء مشاكل كثيرة في البشرة، والتي من أكثرها هي تفتيح البشرة وكذلك التجاعيد حيث أن هاتين المشكلتين تعدان أكثرهم ازعاجاً، ولذلك تلجأ الكثير من السيدات إلى الكريمات والمكياج وتلك الكريمات قد تسبب مشاكل كبيرة أو نتيجة عكسيه، كما ان المكياج هو حل مؤقت وليس دائم، لذلك قد ظهرت مؤخرا بعض المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة تلك المكونات لا تسبب أي مشاكل، حيث انها آمنة جدا وغير مضره، وفيما يلي بعض الوصفات الطبيعية باستخدام اللبان الدكر، فتابعوا.

اللبان الدكر واهميته للبشرة

يعمل على تخفيف الحبوب والاثار لها.

يعالج الأمراض الجلدية التي قد تتواجد بها.

يساعد على إزالة التجاعيد من البشرة.

يساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة.

ينقي البشرة من اي اوساخ او اتربه.

خلطة ماء الورد واللبان الذكر للتفتيح

كل ما سوف تحتاجه لتلك الوصفة هو:

ملعقتين من اللبان الذكر

ماء ورد

ماء

طريقة التحضير لـ خليط ماء الورد واللبان الذكر

سنقوم بتحضير وعاء وفيه سوف يتم نقع اللبان الذكر مع الماء.

يترك هذا الخليط لمدة يوم كامل.

يتم في اليوم التالي تقليب هذا الخليط جيدا.

يتم تصفية هذا الخليط ومن ثم يتم اضافة بضع قطرات من ماء الورد عليه.

يخزن في الثلاجة الى وقت الاستعمال.

يتم استعمال قطنه ووضعها في هذا المنقوع ويدلك بها البشرة.

يترك لمدة ربع ساعة.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

يستخدم مرتين اسبوعيا لنتيجه أفضل.

منقوع التونر لازالة التجاعيد وتفتيح البشرة

وفي هذه الوصفه سنحتاج الى مكونات متوافرة في كل مكان وهي:

ماء مغلي بمقدار كوب ونصف.

ثلاثة ملاعق من اللبان الذكر.

طريقة تحضير منقوع اللبان الذكر لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يتم نقع اللبان الذكر مع الماء المغلي لمدة يوم كامل.

في صباح اليوم الثاني يتم تقليب المزيج جيدا وتصفيته.

يفضل أن يوضع المنقوع علي البشرة علي هيئه بخاخ.

وصفة الشوفان واللبان الذكر وماء الورد

هذه الوصفة فعالة جدا ومناسبة للبشرة وتعمل على تفتيح البشرة جيدا وازاله اي حبوب او تجاعيد منها والمكونات التى نحتاجها هي:

ملعقة من الشوفان.

ملعقة من منقوع اللبان الذكر.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة الشوفان واللبان الذكر وماء الورد