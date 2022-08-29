لو جالك ضيف فجاة.. الفطير المشلتت الفلاحي الرائع المنفوخ مورق ودايب وخفيف احلى من المخابز بدون تكاليف فى 3 دقائق مش هتبطلى عملية من جمالة

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عمر شويل - جدة لو جالك ضيف فجاة.. الفطير المشلتت الفلاحي الرائع ، كيفية عمل الفطير المشلتت الفلاحي ليست صعبة، بالرغم من أن هذا النوع من الفطير يعود إلى عصر المصريين القدماء، حيث كان يسمى وقتها بالملتوت وذلك يعني المطبق، وسمي بهذا الاسم لكونه مصنع من طبقات مختلفة ومتعددة ومتداخلة، ولكن تم اشتقاق وصفه بالمشلتت من هذا الاسم، وفي هذا المقال سنتعرف على أكثر من طريقة لصنع هذا الفطير بطرق مختلفة.
لو جالك ضيف فجاة.. الفطير المشلتت الفلاحي الرائع
هذا نوع من الفطير يتم تناوله مع المش أو العسل ومن الممكن أيضا تناوله مع مكونات أخرى ومقاديره كالتالي:
- دقيق.
- سكر.
- ماء.
- ليمونتان.
- ملح.
- سمن، وزيت.
طريقة عمل الفطير المشلتت
- جمعي السكر والملح والدقيق على أن تعايري كل مقياس بنفس الكوب أو المعيار التي تستخدمينه.
- تحتاجين لوضع ثلاث معايير من الدقيق مع ملعقة واحدة من كل من السكر والملح.
- شغلي الخلاط عليه أبطأ مع إضافة الماء قدرا بقدر.
- حينما يبدأ تكون شكل العجينة المبدئي اعصري الليمونتان على الخليط ثم انتظري لمدة دقيقتين أو ثلاثة مع تشغيل الخلاط.
- ستجدي أن الخليط أصبح عبارة عن عجينة جيدة وناعمة.
- قطعي العجينة إلى 10 قطع مكورة صغيرة، وخذي هذه القطع ضعيها في صينية الفرن بعد تجهيزها ودهنها.
- بعد وضعها غطيها جيدا بالنايلون ثم دعيها لمدة 40 دقيقة.
- عند المكان الذي ستعملي فيه ادهني بالسمن أو الزيت، ثم خذي اقطع العجين كورة بكورة وابدئي في فردها بالنشابة.
- إن لم تكون لديك النشابة يمكنك استخدام يديك في فرد العجين، المهم أن تصبح العجينة رقيقة مع إشباعها بالسمن.
- ابدئي بثني أطراف العجينة ولمها، وهنا ستجدينها أصبحت دائرية الشكل.
- خذي كورة أخرى وافرديها، ولكن قبل أن تلمي أطراف العجين ضعي الكرة القديمة أولا ثم لمي عليها أطراف العجينة الجديدة، وخذي العجينة الثالثة ثم افعلي بها نفس الأمر، بحيث تصبح كل كورة داخل الكور التالية لها.
- ستحصلي في النهاية على عجينة واحدة كبيرة تكون فطيره واحدة، لكنها ستكون كبيرة الحجم.
- لا تنسي أهمية إشباع العجين بالسمن.
- جهزي صينية بالحجم المناسب للفطيرة مع دهانها ببعض السمن ثم اتركيها خارجا.
- جهزي الفرن حتى 200° وبعد حوالي 10 دقائق ادخلي الفطيرة فيه وتابعيها حتى تصبح باللون المطلوب.
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