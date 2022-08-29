لو جالك ضيف فجاة.. الفطير المشلتت الفلاحي الرائع المنفوخ مورق ودايب وخفيف احلى من المخابز بدون تكاليف فى 3 دقائق مش هتبطلى عملية من جمالة

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عمر شويل - جدة لو جالك ضيف فجاة.. الفطير المشلتت الفلاحي الرائع ، كيفية عمل الفطير المشلتت الفلاحي ليست صعبة، بالرغم من أن هذا النوع من الفطير يعود إلى عصر المصريين القدماء، حيث كان يسمى وقتها بالملتوت وذلك يعني المطبق، وسمي بهذا الاسم لكونه مصنع من طبقات مختلفة ومتعددة ومتداخلة، ولكن تم اشتقاق وصفه بالمشلتت من هذا الاسم، وفي هذا المقال سنتعرف على أكثر من طريقة لصنع هذا الفطير بطرق مختلفة.

لو جالك ضيف فجاة.. الفطير المشلتت الفلاحي الرائع

هذا نوع من الفطير يتم تناوله مع المش أو العسل ومن الممكن أيضا تناوله مع مكونات أخرى ومقاديره كالتالي:

دقيق.

سكر.

ماء.

ليمونتان.

ملح.

سمن، وزيت.

طريقة عمل الفطير المشلتت