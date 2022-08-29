نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص السحري من الصيدلية لإطالة الشعر إنبات وتكثيف الشعر الخفيف ومنع التساقط في اسبوع فقط نتيجة مبهره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح حلم كل سيدة وفتاة هو شعر طويل وصحي، وهذا ما يمكن الوصول إليه باستخدام قرص يمكن شراؤها من الصيدلية، حيث يمكن به صناعة غسول أو قناع للشعر يوقف تساقطه ويحفز نموه، ويساعد على إطالته بسرعة كبيرة، وهذا القرص هو الأسبرين، وهو مفيد جدًا في علاج مشاكل الشعر وتكثيفه وتحسين نموه، ويمنحك شعرًا لامعًا وكله حيوية، وسوف نستعرض، في هذا المقال، طريقة استخدام الأسبرين في إعداد وصفات الإطالة السريعة للشعر.

تحضير قناع الأسبرين لإطالة الشعر بسرعة

يمكن استخدام أقراص الأسبرين، التي نشتريها من الصيدلية، في إعداد قناع للشعر يساعد على إطالته بسرعة كبيرة، وذلك كما يلي:

مكونات القناع

سوف نحتاج لإعداد هذا القناع عدد بسيك من المكونات، وسوف نحتاج لتلك المكونات التالية:

5 أقراص من الأسبرين.

ربع كوب من الشامبو

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بطحن حبوب الأسبرين حتى تتحول إلى مسحوق ناعم كالدقيق.

بعد ذلك، قومي بخلط الأسبرين مع الشامبو في وعاء صغير.

طبقي القناع على شعر مبلل بعد الاستحمام.

راعي، عند فرد الخليط على الشعر، أن يتم توزيعه من جذوره حتى أطرافه.

اتركي الخليط على شعرك 10 دقائق، ثم اغسليه بماء دافئ.

غسول الأسبرين لإطالة الشعر

يوصي خبراء التجميل باستخدام غسول الأسبرين للعناية بالشعر، وخاصةً لأصحاب الشعر التالف والجفاف، حيث يعمل الغسول على ترطيبه ووقف تساقطه، ويتم تحضيره في المنزل، بكل سهولة، كما يلي:

مكونات الغسول

يمكنك تحضير غسول الأسبرين بصورة سهلة وبسيطة باستخدام المكونات التالية:

عشر أقراص من الأسبرين.

نصف لتر من الماء.

تحضير غسول الأسبرين واستخدامه

يمكنك تحضير غسول الأسبرين في المنزل لكل سهولة، واستخدامه من أجل الحصول على شعر طويل ناعم وكثيف وصحي، وذلك من خلال اتباع ما يلي: