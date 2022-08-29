نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاتو الحواجب.. طريقة صبغ الحواجب في المنزل بطريقة سهله ولون بنى ثابت احلى من الكوافيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة صبغ الحواجب في المنزل هي من الطرق التي عليها إقبال وبحث كبير جدًا، لأنه في كل عام تندرج موضة جديدة وموضة صبغ الحواجب تتغير من وقت إلى آخر وهناك ألوان لا تتغير بتغير الموضة، ولكن لون الحواجب يجب أن يتناسب مع لون الشعر وعند صبغ شعرك لابد وأن تصبغي حواجبك بنفس الصبغة، وهذه الطريقة هي الأفضل بالنسبة لك وتغنيك عن عمل التاتو الدائم أو ما يُسمى بـ “مايكروبليدنج الحواجب”.

طريقة وخطوات صبغ الحواجب في المنزل

مكونات عمل الصبغة:-



مادة التبييض ويمكنك الحصول عليها من الصيدلية.

كريم فازلين طبي.

فرشاة ماسكارا نظيفة.

زيت زيتون.

شامبو أرجواني.

خطوات تحضير صبغة الحواجب بمواد التبييض:-

أول خطوة قومي بفرد الفازلين حول حاجبيك من جميع الجوانب حتى لا تؤثر المادة في لون الجلد حول الحاجب.

بعد ذلك ابدئي في تجهيز مواد التبييض بحسب طريقة تجهيزها على الكيس من الخارج ثم قومي بغمس فرشاة الماسكارا بها.

افردي الفرشاة على شعر حاجبيك من خلال تمشيطهما بمادة التبييض ثم قومي بتركها على رموشك لمدة دقيقتين وبعدها قومي بمسحها بشكل لطيف.

طريقة رسم الحواجب بالقرنفل

في حالة أنك لا ترغبين في صبغ حواجبك يمكنك رسمها بواسطة اللون الأسود عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

يمكنك تسخين عدة حبات من القرنفل بحرقها على النار ثم قومي برفعها من على النار حتى تبرد تمامًا.

بالقرنفل المحروق قومي برسم حاجبيك به حتى تحصلي على لون الحاجب الذي ترغبين به.

نصائح عند صبغ الحواجب في المنزل