لو سودة فحمة هتبقى قشطة.. الخميرة والنشا سحر لتفتيح الجسم والاماكن الحساسة السوداء فى دقيقتين من اول استعمال والنتيجة خيااااال

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عمر شويل - جدة لو سودة فحمة هتبقى قشطة.. الخميرة والنشا سحر لتفتيح الجسم ، الخميرة والنشا للتفتيح الآمن والفوري للبشرة فمن المعلوم أن الخميرة من المكونات التي تجعلك تتعجبين من فكرة كونها تستخدم لهذه الوصفات، ولكن استخدامها فعال جدًا بالرغم من أنها شهيرة بكونها تستخدم من أجل الخبز والعجن، وفي ما يلي ستتعلمي معنا طرق جديدة للاستفادة من الخميرة وتبييض بشرتك وتحسينها بها.

لو سودة فحمة هتبقى قشطة.. الخميرة والنشا سحر لتفتيح الجسم

الخميرة بشكل عام مفضلة لكونها من المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة العديد من الفيتامينات التي تساهم في إعطائها اللون الأبيض، حيث أنها غنية بفيتامين بي، كما أنها تحسن من حالة البشرة الجافة وتساهم في علاج حب الشباب.

ماسك الخميرة والنشا

أيضًا تساهم به كثير من الفوائد التي تمنحها للبشرة فهي تحتوي على مركبات تساهم في علاج البشرة وتنقيتها وتنظيف المسام، ومنحها التروية الدموية السليمة، وطريقة عمل هذا الماسك تحتاج المكونات التالية:

خميرة.

نشا.

ماء.

الطريقة:

ستحتاجي إلى مقدار متساوي من الخميرة والنشا، فإن وضعت ملعقة واحدة من مكون ضعي نفس القدر من المكون الآخر.

ثم ضعي عليها بعض الماء الذي يستحسن أن يكون دافئًا ثم ذوبيها بها وقلبيها جيدًا.

يجب أن تكوني واثقة من كون بشرتك نظيفة بالكامل وليس عليها أي شوائب أو ما يمنع وصول الماسك إلى المسامات.

خذي فرشاة، والتي تستخدمينها للمكياج ممكن استخدامها في هذه الحالة، فوزعي الخميرة على وجهك بالكامل بها.

يمكنك إضافة الخليط على منطقة الذقن والرقبة وأي مناطق أخرى ترغبين في تفتيحها، ووزعي الخليط عليها جيدًا ودعيه يجف.

ربما يجف في خلال نصف ساعة فابدئي في فركه من على جلدك بعناية وبدون تجريح.

اغسلي وجهك ببعض الماء على أن يكون ماء مثلج، وجففي وجهك جيدًا وكرري مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة للبشرة