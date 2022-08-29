نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين منزلي جبار لفرد وتنعيم شعرك وشعر بنتك الخشن والمموج وتحويله لخيوط حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز البيض والموز لصنع كيراتين طبيعى فى المنزل فهو أفضل وصفة لفرد الشعر حتى لو كان شعرك مجعد وخشن ويكون صعب التسريح فيحتاج الشعر إلى الكيراتين لأنه عبارة عن بروتينات تغذى فروة الرأس من الجذور فوصفة البيض والموز من الوصفات الطبيعية والفعالة للشعر، وتتكون تلك الوصفة من البيض والموز والعسل الأبيض وزيت جوز الهند والنشا فيعمل هذا الخليط على فرد الشعر المجعد وتنعيم الشعر الخشن بالإضافة إلى أن وصفة البيض والموز من الوصفات التى تعمل على فك تشابك الشعر ويجعله سهل التسريح، ونتيجة هذه الوصفة فى غضون أيام قليلة، ومكونات وصفة البيض والموز تتوافر فى كل منزل بتكلفة بسيطة جدا وبدون أن تحتاحى إلى كيراتين صناعى يكلفك الكثير من ميزانية المنزل وفى النهاية لا نتيجة له. مكونات صنع الكيراتين فى البيت حبة واحدة من البيض

ثمرة واحدة من الموز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع طريقة عمل صنع الكيراتين في البيت أولا نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نقوم بمزج كل من البيض والعسل والموز إلى أن يصلح خليط ناعم ثم نقوم بوضع هذا الخليط فى وعاء مناسب.

ثم نضيف إليه زيت جوز الهند والنشا والحليب السائل والزبادي وزيت الخروع ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا وصفة البيض والموز جاهزة للإستخدام.

ثم نقوم بتمشيط الشعر، وبعد ذلك نقوم بفصل الشعر إلى أقسام متساوية ثم نبدأ بوضع الخلطة على الشعر، وخاصة يتم التركيز فى جذور الشعر.

ثم نترك الخلطة لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر والتخلص من وصفة البيض والموز بالماء الفاتر جيدا.

ويكرر إستعمال هذه الوصفة مرة فى كل أسبوع، وبعد ثلاثة أسابيع سوف يصبح الشعر ناعم ومفرود وبشكل خطير بإستخدام وصفة البيض والموز.

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