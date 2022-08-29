نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرجر البيتي الاقتصادي بألذ تتبيلة وخلطة لعمل البرجر على أصوله وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينجذب لتناول البرجر العديد من الأطفال والكبار لان البرجر ذات طعم لذيذ وشهي حيث يمكننا تناول البرجر إما باللحمة او الفراخ ويمكننا تناولها في وجبات الغذاء مع العديد من المقبلات والإضافات الاخرى مثل الارز او المكرونة والمخللات التي تعمل على فتح الشهية، حيث يباع البرجر في محلات المطاعم الخارجية على هيئة ساندوتشات التي تعمل على تقديمها بأسعار غالية الثمن وكذلك من المحتمل ان نصاب بالعديد من الامراض المختلفة، وكذلك يقومون العديد من الناس بشراء البرجر من المحلات التجارية التي يعملون على تقديمها بعبوات او اكياس مجمدة تحتوي على مواد حافظة وعند تناولها نصاب بالعديد من الامراض المختلفة حيث يمكننا تجنب شراء تلك المجمدات الخارجية وعلينا بعمل البرجر في البيت حيث لايوجد هناك برجر افضل من البرجر البيتي لان طعمه صحي وآمن على الجسم. مكونات عمل وصفة البرجر البيتي نصف كيلو واحد من اللحمة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

خمسة ملاعق كبيرة من البقسماط. طريقة عمل وصفة البرجر البيتي احضري الكبة الكهربائية وضعي بها نصف كيلو اللحمة وضيفي حبتان إثنان من البصل والفلفل الاخضر وخمسة ملاعق كبيرة من البقسماط وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد الحصول على قوام مفروم مثل العجينة قومي بتفريغ محتويات تلك الكبة في وعاء كبير وضعي به الملح والفلفل الاسود والبهارات بجميع انواعها سواء الزنجبيل او جوزة الطيب وضيفي الزيت وقومي بعجن تلك المكونات حتى تتجانس.

بعد عجن هذه المكونات قومي بتشكيل عجينة اللحمة على شكل اقراص دائرية وعليكي بوضع تلك الاقراص في الثلاجة ثم قومي بقليها في طاسة زيت عميقة وساخنة حتى تاخذ اللون البني ثم قومي بإخراجها لتناولها في ساندوتشات او كوجبة بطعم لذيذ.

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