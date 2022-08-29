نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار مراكز التجميل.. طريقة صبغ الحواجب في البيت كالمحترفين لمظهر طبيعي وجذاب بأقوى بديل للتاتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم جئنا لكي نعرفك على أفضل طريقة صبغ الحواجب في البيت ولن تحتاجي إلى الذهاب لمراكز التجميل المكلفة أو الكوافيرات الذين ليس لديهم الخبرة الكافية والنتيجة في النهاية ستكون مبهرة وسوف تكريينها بشكل دائم، فقط تعرفي على الخطوات التي سوف نشرحها لك وطبقينها كما لكي تحصلين في النهاية على النتيجة المطلوبة دون تعب أو جهد.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

إذا كنت تريدين القيام بصبع حواجبك وفي نفس الوقت يكون شكلها طبيعي وملائم مع بشرتك فنحن سنقدم لك مواد طبيعية يمكنك استخدامها في الصبغة ولن تؤثر نهائي على شعيرات الحاجب أو تتسبب في تساقطها مثلما تفعل مواد الصبغة الكيميائية الأخرى، كما أنها سوف تعطيك اللون الطبيع الذي ترغبين به.

صبغ الحواجب بالكاكاو

إذا كنت من أصحاب البشرة الفاتحة أو القمحاوية فإن صبغة الكاكاو ستكون مناسبة مع بشرتك، والطريقة تكون:

المكونات

جل الصبار بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

كاكاو خام بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

١ قرص من الفحم المطحون الناعم وهو موجودة في الصيدليات.

فيتامين ه‍ بمقدار كبسولة واحدة.

طريقة الصبغة

نقوم أولاً بإحضار وعاء صغير ثم نضع فيه جل الصبار مع مسحوق الكاكاو بالكميات التي ذكرناها لك.

نقوم بتقليب المكونين جيداً ثم نضيف إليهم الفحم، ولكن يمكنك أن تستغني عن الفحم إذا كنت ترغبين في درجة صبغة فاتحة.

نقوم بفتح كبسولة الفيتامين ووضعها على المكونات ثم نعيد عملية التقليب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات كلها مع بعضها.

استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة واغمريها في الخليط ثم قومي بتمشيتها على حاجبيك واتركيها لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم شطف الحاجبين بالماء البارد.

يتم تكرار هذه الوصفة حوالي ٣ مرات في الأسبوع، ويمكنك الاحتفاظ بهذا الخليط لمدة لا تزيد عن ٣ أسابيع في الثلاجة.

وبذلك نكون انتهينا من مقال اليوم وعرضنا عليك الطريقة الملائمة من أجل طريقة صبغ الحواجب في البيت بشكل صحيح ودون أن تعرضي شعيرات الحاجب إلى التساقط، فقط قومي بتطبيق الخطوات التي ذكرناها بشكل صحيح وسوف تحصلين على النتيجة المطلوبة.