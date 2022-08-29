نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أصنعي خبز التورتيلا في البيت بطريقة طرية ومورقة لحشو ألذ الأكلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جربى خبز التورتيلا بهذه الطريقة السهلة والبسيطة ولن تفكرى مرة أخرى فى شراء خبز التورتيلا لأنها أبسط مما كنتى تعتقدين فلا يحتاج خبز التورتيلا إلى وقت أو مجهود فطريقة تحضيره سريعة جدا وتناسب حتى المرأة العاملة لتحضير الطعام لأفراد أسرتها، ويمكن شراء مكونات خبز التورتيلا من المحال التجارية أو من الأسواق فهى تتوافر بأسعار تناسب جميع الناس، وبعض مكوناتها تتوافر فى كل مطبخ ومن هذه المكونات الدقيق والماء والحليب والملح والسكر فهذه الطريقة سوف تعطيكى خبز تورتيلا مثل الجاهز تماما بنفس الطعم وبنفس المذاق، ولكن لا نضمن جودة ونظافة طريقة عمله ولا مكوناته فمن المحتمل أن تكون مكوناتها فاسدة ومنتهية الصلاحية على عكس الخبز الذي تصنعيه بيديكي فى المنزل تضمن نظافة المكونات وأيضا طريقة تحضير الخبز. إليكى مكونات عمل خبز التورتيلا ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

إثنين كوب كبير الحجم من الماء الدافئ

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الخل طريقة عمل خبز التورتيلا أولا فى البداية لابد من نخل الدقيق الأبيض جيدا حتى تعطينا عجينة خبز تورتيلا ناجحة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق الذى تم نخله فى وعاء مناسب العجن ثم نضيف إليه الحليب البودرة والملح والسكر والخل.

وأخير نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى لا يتكون تكتلات بالعجين ويتم العجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة خبز التورتيلا طرية ومتماسكة.

ثم نغطيها بقطعة من القماش ثم نتركها لكى ترتاح لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين، وبعد مرور الوقت نقوم بتقطيع عجينة الخبز إلى ثمانية كرات متساوية فى الحجم.

ثم نقوم بفرد كرة من العجينة على سطح صلب مرشرش به قليل من الدقيق بإستخدام عصا الفرد حتى تصبح مدورة ثم نقوم بوضعها فى طاسة.

ثم نرفعها على نار متوسطة حتى تنضج من الجانبين، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل كمية العجين.

وبهذا يصبح خبز التورتيلا جاهز للإستخدام بطعم لذيذ، وبألف صحة وهنا.

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