نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الشوكولاته السائلة للكيك والسينابون.. سر الحلويات اللذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند تصنيع العديد من أنواع الحلويات لا يمكن الاستغناء عن صوص الشوكولاتة؛ حيث لا يختلف أحد على تناول هذا الصوص اللذيذ الذي يعطي لمن يتذوقه سعادة فائقة؛ لذا قررنا أن نساعدك من خلال تقديم طريقة عمل صوص الشوكولاته اللذيذ لتزيني به مختلف الأنواع من الحلويات، كما يمكنك تناول الصوص بمفرده مع الخبز التوست.

طريقة عمل صوص الشوكولاته

يمكنك عمل صوص الشوكولاتة في المنزل بدلًا من شرائك لها لأن طريقة تحضيرها من أسهل وأبسط الطرق التي يمكنك عملها في المنزل، وذلك كما يلي:

المكونات

كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

أربعة ملاعق كبيرة من النسكافيه سريع الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

كيسان من الفانيليا.

طريقة التحضير

في البداية أنت بحاجة إلى قدر معدني، وضعيه على النار الهادئة.

ضعي به الماء واتركيه حتى يغلي تمامًا، ثم أضيفي إليه السكر وقلبي حتى يذوب تمامًا.

أضيفي إليه الكاكاو الخام، واستمري في التقليب الجيد حتى تمام الذوبان.

قومي بوضع أكياس الفانيليا وقلبي.

أخيرًا ضعي النسكافية سريع الذوبان عليه وقلبي جيدًا.

اتركي الخليط على النار حتى يغلي، واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس وثقيل.

احضري البرطمان الذي ستقومين بحفظ الصوص به، وسخني كمية مناسبة من الماء.

قومي بوضع البرطمانات به واتركيها حتى تغلي تمامًا، ثم قومي بالتخلص من الماء واتركي البرطمانات حتى تبرد تمامًا.

في نفس الوقت اتركي الصوص حتى يبرد، ثم قومي بسكبه في البرطمانات.

يمكنك الاحتفاظ بصوص الشوكولاتة في الثلاجة.

عند استخدامك للصوص عليك بإخراجه من الثلاجة ويترك حتى يبرد، ثم يوضع على الكيك الدافئ.

تحفظ الكيك في الثلاجة حتى لا يذوب الصوص.

يمكنك إضافة قطع من الشوكولاتة على الصوص، واتركيها حتى تذوب على النار مع الخليط حتى تعزز من طعم الصوص.

في نهاية مقال طريقة عمل صوص الشوكولاته فقد عرضنا عليكم طريقة عمل الصوص، وكيفية الاحتفاظ به، كما قدمنا لكم كيفية استخدامه على الكيك، وأخيرًا عرضنا لكم كيفية وضع الشوكولاته مع الصوص ليساعد على تعزيز طعم صوص الشوكولاته، ويمكنك استخدامه مع كافة أنواع الكيك.