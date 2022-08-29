نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشروب السحرى.. طريقة عمل العصفر الرهيب سيجعل شعرك كخيوط الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يتم البحث عن طريقة عمل العصفر الصحيحة، وذلك يرجع إلى اختلاف طرق عملها، وذلك على حسب الهدف من وراء استخدامها، حيث تعطي هذه العشبة الكثير من الفوائد لصحة الجسم، نظرًا لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات الصحية التي يحتاجها الجسم.

طريقة عمل العصفر

إليكم الطريقة الصحيحة لعمل العصفر بالصورة الآتية:

المقادير:

كوب من الماء.

كمية من أزهار عشبة العصفر.

خطوات تحضير العصفر

أولًا نقوم بإحضار كوب من الماء المغلي ونضع به أزهار عشبة العصفر.

بعد ذلك نقوم بتغطية الكوب لفترة تقدر بحوالي تلت ساعة، حتى يتم نقع أزهار عشبة العصفر داخل الماء.

ثم بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا سنلاحظ بأن عشبة العصفر أصبحت مغمورة بالماء.

بعد ذلك نقوم بتصفية المشروب جيدًا، وبعد ذلك سيكون لدينا أفضل مشروب للعصفر.

بينما هذا المشروب يساهم بصورة كبيرة في تنحيف الجسم، وذلك يرجع إلى احتواء هذا المشروب على الكثير من الأحماض الأمينية والتي تعمل على حرق الدهون.

طريقة استخدام العصفر للشعر

إن استخدام ماسك العصفر للشعر يعمل على تلميع الشعر وتنعميه والحفاظ على معدلات نموه، وإليكم الطريقة الصحيحة لاستخدامه بالصورة الآتية:

المقادير :

ملعقة كبيرة من العصفر المجفف.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير :

نقوم أولًا بإحضار وعاء عميق ونضع به الماء والعصفر، فنقوم برفع الوعاء على النار المتوسطة، حتى غليان الخليط بالشكل المطلوب.

بعد ذلك نقوم بترك الخليط جانبًا حتى يبرد لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ثم بعدها نقوم بتصفية الخليط، حتى نتحصل على الماء المستخلص من العصفر.

بعد ذلك نقوم بصب الخليط داخل زجاجة رش، ونضع بعد ذلك زيت جوز الهند، وذلك مع رج الزجاجة جيدًا، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

ثم بعدها نقوم برش الخليط على الشعر بالكامل.

وهنا تأتي خطوة فرك الشعر جيدًا من الجذور حتى الأطراف بهذا الخليط.

بعد ذلك يترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي 40 دقيقة.

ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

بعد ذلك يفضل المواظبة على تكرار تلك الطريقة حوالي 3 مرات على مدار الأسبوع، وسنتحصل على النتيجة المرادة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أكثر من طريقة عمل العصفر سواء إن كان استخدامها لتنحيف الجسم أو حل مشكلات الشعر المزعجة، فالأبحاث الطبية كشفت لنا عن كثير من الفوائد التي تعطيها عشبة العصفر للجسم، وهذا ما قمنا بذكره داخل هذا المقال.