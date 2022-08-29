نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا والزبادي القنبلة لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة حتى لو سواد الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم أغلبية السيدات والفتيات بجمال شكلها فتقوم بإستخدام الأشياء التي تكون قادرة على تفتيح البشرة والجسم فمن المعروف أن الوجه من أكثر المناطق التي التي تكون معرضة بشكل كثير لأشعة الشمس، وبسبب هذا تكون أحيانا باللون الداكن فهذا اللون يجعلها تشعر بالخجل وتريد أن تتخلص منه في أسرع وقت وبطريقة طبيعية لا يكون لها أضرار جانبية، وهذا لأن جلد البشرة يعرف بأنه حساس جدا فلا يمكن أن نستخدم أي شئ حتى لو كان طبيعي فأحيانا تتواجد مكونات وأشياء طبيعية كثيرة لا تكون مناسبة لنوع بشرة معين، لذلك من الأفضل أن يتم البحث عن الإستخدامات المفيدة والمناسبة للبشرة والتي تساعد على تبييضها وكذلك الأمر يحدث عند تفتيح بشرة الجسم فقد يوجد بالجسم مناطق حساسة لا يمكنها أن تتحمل بعض الإستخدامات مثل كريمات التفتيح وغيرها، فأن كل هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية من الممكن أن تتسبب في ضرر كبير لهذه المناطق فقد يظهر عليها بقع حمراء وحساسية وكل هذا بسبب المواد الضارة التي تتكون منها، فدائما تبحث السيدات والفتيات عن أسرع الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه والجسم في ربع ساعة. مكونات وصفة النشا لتبييض الوجه والجسم في ربع ساعة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة النشا لتبييض الوجه والجسم في ربع ساعة قومي بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ونقوم بتقليب جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعض بطريقة جيدة لكي نحصل على خليط متجانس وناعم ويتم وضع هذه الوصفة على البشرة وممكن أن نضعها علي الجسم.

ونترك وصفة النشا على الوجه والجسم لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد.

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