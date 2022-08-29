نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا الصاروخية لتبييض تحت الإبط وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في غضون دقائق للعروس قبل الفرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عصير الليمون للتفتيح تحت الإبط فيدخل عصير الليمون بدوره من المواد الطبيعية الخاصة بتفتيح منطقة الإبط ويخلصها من الجلد الميت وبالتالى يجدد خلايا جلد بشرة الإبط فمشكلة سواد وإسمرار الإبط مشكلة تواجه العديد من السيدات الكبار والصغار وتواجه الرجال أيضا لذلك نقدم إليكى وصفة تفتيح منطقة الإبط وظهورها بشكل جميل وجذاب وبرائحة عطرة ومنعشة لأن هذه الوصفة تحتوى على بعض المواد العطرية ذات رائحة جميلة مثل ماء الورد وزيت جونسون وعصير الليمون والنشا والحليب فوصفة عصير الليمون تزيل نهائيا سواد الإبطين فلن تصدقى بياض الإبط الفورى من أول إستعمال لذلك يجب أن تتبعى هذه الوصفة التى سوف نذكرها فى هذا المقال بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار رخيصة جدا، ويمكن تحضير وصفة عصير الليمون فى المنزل بطريقة تحضير سهلة وسريعة جدا. مكونات عمل خلطة تفتيح تحت الإبط ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جونسون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة من بودرة تلك

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الأرز طريقة عمل خلطة لتفتيح تحت الإبط أولا نحضر إناء ثم نضع به زبدة الشيا مع النشا ويتم المزج، وبعد ذلك نقوم بإضافة كل من دقيق الأرز وبودرة التلك مع الإستمرار فى الخلط الجليد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من ماء الورد وزيت جونسون وعصير الليمون والحليب ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح جاهزة خلطة عصير الليمون لتفتيح الإبط.

ثم يتم بعد ذلك وضع خلطة عصير الليمون على الإبط وتوزيعها برفق وبشكل جيد.

ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف، وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف الإبط عن طريق غسله بالماء الفاتر.

ويكرر وضع هذه الوصفة يوم بعد يوم، وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام الوصفة بتفتيح وتبييض الإبط بإستخدام وصفة عصير الليمون الرهيبة.

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