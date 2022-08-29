نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة تذوب في الفم أعملي بسكويت الزبدة بكوب واحد من الزبدة وبالمقادير الأصلية بطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت الزبدة أفضل بسكويت صحى يمكن أن تقدمه السيدات لأفراد أسرتها فى وجبة الإفطار مع كوب الشاى الساخن أو كوب الحليب لأن بسكويت الزبدة به قيمة غذائية كبيرة جدا، وبمكونات متوفرة فى كل منزل ومتوفرة أيضا فى السوبر ماركت وفى الأسواق التجارية بأسعار تناسب الجميع يمكن أن تصنعى بنفسك بسكويت الزبدة الهش وقوامه خفيف، ويتميز بسكويت الزبدة بأنه خفيف ويذوب بسرعة بمجرد تغميسه فى المشروبات الساخنة، ويحتاج بسكويت الزبدة إلى بعض من المواد الطبيعية المتوفرة فى كل مطبخ من الدقيق والبيض والبيكنج بودر والزبدة البلدى والفانيليا، والعديد من الأطفال والكبار يفضلون تناول بسكويت الزبدة فى أى وقت من أوقات اليوم أو بين الوجبات فالعديد من السيدات يمنعون أطفالهم من شراء البسكويت من المحال التجارية للحفاظ على صحة أفراد عائلتها. إليكى مكونات عمل بسكويت الزبدة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

أربعة حبات من البيض

كوب واحد من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

كوب واحد كبير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة طريقة عمل بسكويت الزبدة بكل سهولة نحضر العجان الكهربائى ثم نضع به البيض والفانيليا وعصير الليمون والقرفة ويتم تشغيل العجان حتى يصبح البيض مثل الكريمة.

وفى أثناء تشغيل الجهاز نقوم بإضافة السكر والزبدة مع الإستمرار فى الخفق، وبعدها نضيف الدقيق والبيكنج بودر والنشا.

ثم يتم العجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطريقة وتصبح عجينة بسكويت الزبدة جاهزة التقطيع.

وبعد ذلك نبدأ فى تشكيل البسكويت على شكل أقراص أو أصابع متوسطة الحجم ثم نضعها فى صاج مناسبة مدهونة بقليل من الزيت.

وبعد ذلك نقوم بإدخالها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبى.

وبعد ذلك نخرجها من الفرن ثم نتركها حتى تبرد، وبعد ذلك نحضر طبق التقديم ونضع به بسكويت الزبدة ويقدم بأحلى وأجمل طعم، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك.

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