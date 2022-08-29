نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المطاعم السورية أعملي فتة الشاورما السوري بخلطة سرية وبطعم ومذاق يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة المأكولات السورية من افضل المأكولات التي نلاحظ إقبال كبير على تناولها من قبل الناس سواء الكبار او الصغار وتتعدد أصناف الماكولات السورية ومنها الساندوتشات الشاورما السورية او فتة الشاورما السوري حيث تعتبر فتة الشاورما السوري من افضل المأكولات السورية التي يمكننا تناولها لانها تعمل على إشباع المعدة حيث يمكننا تناول فتة الشاورما السوري إما باللحمة او الفراخ، ونلاحظ ان العديد من المطاعم الخارجية تعمل على تقديم فتة الشاورما السوري بالفراخ لان الفراخ من اكثر انواع اللحوم التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وتقوم الكثير من السيدات بشراء فتة الشاورما السوري من محلات المطاعم الخارجية ولكن تلك المحلات تعمل على بيع فتة الشاورما باغلى الاسعار ولكننا يمكننا عمل فتة الشاروما في المنزل بنكهة وطعم لذيذ. مكونات عمل وصفة فتة الشاورما السوري نصف كيلو من الفراخ شرائح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة مع المسطردة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب واحد من الارز البسماتي.

ثلاث من العيش اللبناني المحمص. طريقة عمل وصفة فتة الشاورما السوري احضري اولا صدور الفراخ وقومي بتقطيعها شرائح وقومي بوضعها في وعاء كبير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي والمسطردة والزيت والملح والفلفل الاسود وبهارات الفراخ وبعض البهارات المختلفة وقومي بتقليب شرائح الفراخ بتلك الوصفة.

اتركي شرائح الفراخ بهذه التتبيلة لمدة ساعة واحدة، اثناء وضع الفراخ بذلك التتبيلة وقومي بوضع كوب واحد من الارز في حلة بالماء المغلي واتركي تلك الارز حتى يتم سلقه.

بعد ذلك قومي بتقطيع العيش قطع صغيرة وقومي بقليه حتى يصبح مقرمش، ثم قومي بإدخال الفراخ في الفرن حتى ينضج جيدا.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بوضع كمية من الارز المسلوق وضعي به كمية من الخبز المحمص وضيفي كمية من المايونيز وضيفي كمية من الفراخ الناضجة وكرري نفس الخطوات لتكوين طبقة اخرى ثم قومي بتناوله بطعم شهي ورائع.

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