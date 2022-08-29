نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي نشا وتعالي أقولك أزاي تصنعي كريم أساس طبيعي منزلي عالي التغطية وخافي العيوب في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمادة طبيعية ومتوفرة فى كل المنازل نصنع منها أفضل كريم أساس، وهو النشا الأبيض فلم يتخيل أحد أنه من الممكن للنشا أن يكون منتج رائع لصنع كريم أساس طبيعى فى المنزل، وسوف نذكر إليكي وصفة طبيعية لصنع كريم الأساس والذى يتكون من النشا وماء الورد وزيت الزيتون وزيت خشب الصندل والحليب، والنشا يدخل مع مكونات بأسعار تناسب جميع الفتيات والسيدات لصنع كريم أساس عند وضعه على الوجه يظهر الوجه أبيض وبشكل جذاب وجميل بالإضافة إلى أن النشا يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء والقضاء على كل البقع والتصبغات البنية. مكونات عمل كريم أساس بالنشا ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الجزر طريقة عمل كريم أساس بالنشا أولا نقوم بتحضير قدر ثم نضع به الماء والنشا ويتم التقليب ثم نضعها على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمى، وبعد ذلك نرفعها من على النار ونتركها جانبا حتى تبرد.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات من ماء الورد وزيت الزيتون وزيت خشب الصندل والحليب السائل ودقيق الشوفان ومطحون الترمس وعصير الليمون وعصير الجزر.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض ثم نبدأ بتوزيع كريم الأساس على الوجه فى الذقن وفى الخدود وفى الجبين وفى منطقة الرقبة حتى يصبح بلون موحد بإستخدام فرشاة مخصصة لهذا الكريم.

وسوف نلاحظ ظهور البشرة بشكل جميل وجذاب بإستخدام وصفة كريم الأساس بالنشا.

ويمكن الإحتفاظ بوصفة كريم الأساس بالنشا فى عبوة مناسبة محكمة الغلق، ونضعها فى مكان جاف بعيدا عن الشمس والجو الساخن.

وبإتباع هذه الطريقة سوف يصبح كريم الأساس بالنشا جاهز للإستخدام.

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