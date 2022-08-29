أخلطي الفازلين والليمون وتخلصي من تشققات القدمين والجلد الميت أقوي مقشر منزلي لتنعيم وتقشير القدمين

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عمر شويل - جدة تتراكم القشور والجلد الميت في القدمين وللتخلص من هذه المشكلات لابد من إستخدام المقشرات الجبارة التي يكون لها القدرة على التخلص من تلك القشور، وتوجد العديد من الإستخدامات والوسائل التي تعمل على تنظيف القدمين والحصول عليها ناعمة ولامعة وتعتبر تلك الإستخدامات هي الخلطات التي يتم عملها في تلك المراكز بأغلى الاسعار بإستخدام البديكر حيث تعتبر تلك الطريقة من الطرق التي يتم عملها عن طريق تحضير طبق كبير ووضع به كمية كبيرة من الماء مع كمية من الخل وعصير الليمون والملح وعليكي بترك القدمين في تلك المياه لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يقومون بتحضير الموس ويعملون على التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا ولكن تعتبر تلك الطريقة من الطرق التي من المحتمل ان تسبب حدوث جروح بالغة لذلك ننصح بعدم تلك الإستخدامات شديدة الخطورة وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية الاخرى. مكونات عمل وصفة الفازلين مع الليمون لتقشير القدمين خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة الفازلين مع الليمون لتقشير القدمين قومي بتحضير طبق او وعاء نظيف وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر مع إضافة ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها.

بعد تقليب تلك المكونين ببعضها قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة الجبارة على القدمين وعليكي بفرك تلك القدمين جيدا بهذه الوصفة السحرية لمدة خمسة دقائق بعد ذلك قومي بترك تلك الوصفة على القدمين لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بفرك تلك الوصفة من على القدمين ثم قومي بغسل القدمين جيدا بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.

كرري إستخدام تلك المقشر مرة واحدة في كل إسبوع وخلال فترة قليلة سوف تحصلين على قدمين ناعمتين خالية من القشور والجلد الميت تماما.

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