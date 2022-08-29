نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثوم الحل الرهيب لعلاج تسويس الإسنان الذي لا يعرفه حتى الأطباء في تبييض الأسنان والتخلص من تراكم الجير وقتل الجراثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير منا من اصفرار الأسنان والتراكم الجيري عليه ومشاكل التسوس فأن ذلك له مساوئ كثيرة لذلك يقوم كثير من الناس بالاتجاه إلى الأطباء لتنظيف أسنانهم حيث ثبتت بعض الدراسات في أمريكا بأن كل عام يصرف آلاف الدولارات لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم على الأسنان، في حين يخاف البعض الأخر من الذهاب إلى طبيب الأسنان مما يؤدي إلى زيادة مشكلة التسوس وتراكم الجير على الأسنان وإليكم في هذا المقال الوصفة التي تساعد على التخلص من اصفرار الأسنان نهائيا.

تبييض الأسنان بالثوم

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعي والتخلص من الجير المتراكم وسوف نوضح أكثر وصفة فعالة ومضمونة تخلصنا من الجير المتراكم والاصفرار وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية:

فص ثوم ونقوم بهرسه.

ملعقة ليمون كبيرة.

ملعقة صغيرة من المعجون الأسنان الذي تقوم باستخدامه.

ملعقة ملح تكون صغيرة.

خطوات تبييض الأسنان بالثوم

يتم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل عن طريق الخطوات التالية:

نحضر وعاء فارغ.

نضع بها فص الثوم المهروس.

نقوم بعد ذلك بوضع الليمون عليه ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات معا.

ثم نضع ملعقة الملح ونقوم بتقليب الخليط جيدا.

نقوم بوضع المعجون عليهم ونقلبهم جيدا حتى تختلط المكونات جيدا وتتجانس كلها معا.

نحضر الفرشاة الخاص بينا ونضعها في الخليط.

نقوم بغسل الأسنان بها وسوف نلاحظ تبييض الأسنان من أول استخدام، حيث يعتبر الثوم بمثابة مضاد حيوي يساعد على تطهير اللثة والتخلص من التهاباتها، تعمل هذه الوصفة على توقف نزيف اللثة، ننصح من يعانون من مشاكل اللثة ووجود تراكم الجيري عليه باستخدام هذه الوصفة ونلاحظ نتيجة هائلة بعد استخدامها أكثر من المرة .

من المعروف ان تسوس الاسنان يكون من المشاكل الكبيره التي يواجهها العديد من الاشخاص وهذا يرجع الى ان الم الاسنان يكون من اصعب الالام التي لا يمكن تحملها باي شكل من الاشكال ولذلك وضحنا لكم مجموعه من الطرق الطبيعيه التي لا يكون لها اي اثار جانبيه للتخلص من مشاكل التسوس للاسنان بكل سهوله ودون ادنى مشاكل في الامر حيث انه يخشى الكثير من الاشخاص من العلاج.